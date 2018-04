Quo vadis, Smart Data?

Riesige Datenschätze heben und als Rohstoff nutzen: Heute setzt bereits ein Fünftel der deutschen Unternehmen auf Big Data [1]. Die intelligente Verarbeitung dieser Daten ist der Schlüssel für digitale Innovationen. Mit Smart-Data-Technologien können etwa Krebspatienten besser behandelt, Hilfskräfte bei Katastropheneinsätzen effektiver eingesetzt und Maschinen zum optimalen Zeitpunkt gewartet werden.

Das Technologieprogramm »Smart Data – Innovationen aus Daten« des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat mit seinen geförderten Projekten Pionierarbeit geleistet, um den Markt für Smart-Data-Technologien in Deutschland zu erschließen und wichtige Querschnittsfragen mitzudenken. Auf den Big Data Days am 11. und 12. April wurde diskutiert, welche Erfolge erzielt werden konnten und wie der weitere Weg zu einer intelligenten Datenwirtschaft gelingt.

In 16 Smart-Data-Projekten sind in den vergangenen vier Jahren effektive Werkzeuge entwickelt worden, um Big Data in Industrie, Mobilität, Energie und Gesundheit intelligent nutzen zu können.

Neben den geförderten Leuchtturmanwendungen, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen die Entwicklung und Verbesserung intelligenter Dienste ermöglichen, standen rechtliche, wirtschaftliche und sicherheitstechnische Herausforderungen von Smart-Data-Technologien im Fokus des Programms. Wie gelingt es, dass personenbezogene Daten manipulationssicher und geschützt verarbeitet werden? Welche gesellschaftlichen Chancen und ethischen Herausforderungen entstehen? Wie können Daten künftig als wirtschaftliche Ressource so genutzt werden, dass der Zugang und die Verwertung für alle Parteien fair ist?

»Durch die Smart-Data-Projekte sind konkrete Anwendungen geschaffen worden, die beweisen, wie diese Technologien dazu beitragen können, Branchen zu revolutionieren. Gleichzeitig ist es uns gelungen, wichtige Impulse bei der Diskussion relevanter Querschnittsthemen zu setzen, zum Beispiel mit der Analyse des ISÆN-Konzepts als Ansatz für ein sicheres Identitätsmanagement im Netz«, erklärt Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen, Leiter der Smart-Data-Begleitforschung und Direktor am FZI Forschungszentrum Informatik. Daneben konnten durch die Arbeit mit den Projekten wichtige Normen und Standards etabliert werden, die maßgeblich dazu beitragen, Smart-Data-Anwendungen auch international konkurrenzfähig aufzustellen.

»Mit unseren Fachgruppen konnten wir starke Impulse für die Themenbereiche Recht, Sicherheit und Akzeptanz im Zusammenhang mit Smart Data geben: ob zur Frage der Corporate Digital Responsibility, also dem verantwortungsbewussten Umgang mit wirtschaftlich genutzten Daten, oder der Ausgestaltung einer möglichen europäischen Datenökonomie. Wir haben frühzeitig dazu beigetragen, dass Smart-Data-Technologien praktisch und vereinbar mit allen rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsmechanismen nutzbar geworden sind. Nun gilt es, weiter an der Lösung noch offener Fragen mitzuwirken, zum Beispiel dem Einsatz künstlicher Intelligenz, der Internationalisierung oder Fragen zum Eigentum von Daten«, resümiert Jähnichen.

Einen Überblick über die erarbeiteten Publikationen und Leitfäden des Smart-Data-Programms, unter anderem die Ergebnisbroschüre, die Analyse des ISÆN-Konzepts und die Broschüre zu Corporate Digital Responsibility, finden Sie unter www.smart-data-programm.de.

Über Smart Data – Innovationen aus Daten

Mit dem Technologieprogramm »Smart Data – Innovationen aus Daten« fördert das BMWi von 2014 bis 2018 insgesamt 16 Leuchtturmprojekte, die den zukünftigen Markt von Big-Data-Technologien für die deutsche Wirtschaft erschließen sollen. Smart Data ist Teil der Hightech-Strategie und der Digitalen Agenda der Bundesregierung. Weitere Informationen zum Smart-Data-Technologieprogramm unter www.smart-data-programm.de

