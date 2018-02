Recruiting Trends 2018: Mit Roboter Recruiter gegen den Fachkräftemangel?

95 % der Arbeitgeber gaben 2017 an, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen mit geeigneten Bewerbern zu haben. Bei einigen bedroht der Fachkräftemangel bereits das Geschäft. Die Unternehmen verlassen sich daher nicht mehr auf nur Stellenanzeigen und Personalberater sondern greifen zur Selbsthilfe.

Das Institute for Competitive Recruiting (ICR), Heidelberg stellte die Ergebnisse der Studie Recruiting Trends 2018 vor. Für die Studie, die erste ihrer Art in Deutschland, befragte das ICR in den Jahren 2012-2017 jeweils über 10.000 Personaler.

Für fast 80 % der Unternehmen gehörte 2017 Social Media Recruiting und Active Sourcing, die selbstständige Suche und Ansprachen von potenziellen Kandidaten meist in Social Networks wie Xing oder Linkedin, zu den Top-Themen im Recruiting. Mehr als jedes zweite Unternehmen (52 % im Jahr 2017) sagt schon: »Wir suchen zusätzlich zur Anzeigenschaltung (online oder Print) proaktiv (etwa in Xing, Linkedin, Facebook oder mit Hilfe von Google) nach potenziellen Kandidaten«

Dabei soll Recruiting sich vom Aktionismus zur gesteuerten Strategieumsetzung wandeln: Mehr als acht von zehn Arbeitgebern haben erkannt, dass ihr Recruiting professioneller werden muss, für drei von vier ist das Controlling des Recruitings ein wichtiges Thema. Der Weg könnte unterstützt werden durch Roboter Recruiting, die Nutzung von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Big Data: Hier legte die Wichtigkeit im Jahr 2017 um 43 % zu, dieses Thema wird allerdings erst von jedem fünften Arbeitgeber als wichtig erachtet. Also zukünftig alles digital? Wie es wirklich im die Digitalisierung des Recruitings steht, geht aus den ICR Recruiting Trends 2018 auch hervor.

Wofür wollen Arbeitgeber in diesem Jahr mehr ausgeben? Onlinejobbörsen sind der Shooting Star bei den Ausgabenänderungen mit einem Anstieg von 28 % auf 45 % und führen damit die Liste der geplanten Ausgabenänderungen an. Die Ausgabenplanungen für Social-Media-Business-Netzwerke (Xing,Linkedin etc.) haben nach einem Zwischenhoch wieder deutlich an Fahrt verloren und mussten den ersten Platz überraschend an die Onlinejobbörsen abgegeben.

Dies sind nur einige der Ergebnisse aus den ICR Recruiting Trends 2018. Basierend auf mehr als 6 Jahren (2012-2017) Recruiting-Studien kann das ICR exklusive Informationen und Trends zum Thema Recruiting aufzeigen. Jedes Jahr wurden mehr als 10.000 Unternehmen aller Größenklassen und Branchen befragt, wo die Reise im Recruiting hingeht. Die Beteiligung der Arbeitgeber liegt in den Jahren 2012-2017 zwischen ca. 500-900 aller Unternehmensgrößen und vieler Branchen, so dass die Untersuchungen auf einer breiten Basis stehen.

Aus diesen gesammelten Angaben lassen sich Trendlinien erkennen:

Welche Top-Themen können sich halten, welche kommen neu dazu?

Recruiting von Berufserfahrenen (auch bekannt als »Fachkräftemangel«) tauscht wieder mit Arbeitgeberimage den Rangplatz und ist wieder wichtigstes Thema im Recruiting.

Die Professionalisierung des Recruitings kann den 3. Platz verteidigen und ordentlich an Wichtigkeit zulegen.

Social Media Recruiting konnte den Aufwärtstrend vom Vorjahr ausbauen, Candidate Experience überholen, und sich den 4. Platz sichern.

Candidate Experience machte eine leichte Abwärtsbewegung während Active Sourcing noch einen Tick an Wichtigkeit zulegen konnte

Welche Themen werden evtl. zukünftig wichtig?

Die größte Änderung mit einem Plus von 57 % im Vergleich zum Vorjahr zeigte das Thema Outsourcing, vor dem Roboter Recruiting (+ 43 %) und der Einführung von Shared Sourcing Centern (+ 27 %)

Ebenfalls deutlich an Wichtigkeit zulegen konnten der Aufbau von internen Sourcing Teams (+18 %), Diversity (+18 %) sowie Zentralisierung des Recruitings (+17 %)

Wie sieht es bei der Nutzung von Recruiting Technologie aus?

Bewerbermanagementsysteme und Software zur Suche von Bewerbern (etwa in Sozialen Netzwerken wie mit dem Xing Talent Manager oder dem Linkedin Recruiter) werden mit Abstand am häufigsten genutzt, konnten die Nutzung in 2017 aber nicht mehr steigern.

Shooting Stars in der Recruiting Technologie sind Mitarbeiterempfehlungsplattformen (etwa Firstbird, Empfehlungsmanager von XING, Talentry) mit +57 % im Vergleich zum Vorjahr und Videointerviewlösungen (etwa Cammio, Viasto, nicht Skype) mit +38 % sowie Talentsuchmaschinen (in 50-300 Communities, etwa: Talentwunder, Open Web, Talentbin, Search) mit einem Plus von 25 %

Was sind die größten Herausforderungen für jeden einzelnen Recruiter?

Gute Bewerber zu finden und offene Stellen schnell zu besetzen belasten mehr als jeden zweiten Recruiter und zeigen einen dreijährigen Aufwärtstrend

Etwa jeder dritte Recruiter beklagt sich über zu viel Arbeit

Jeder vierte Recruiter hat Probleme, das richtige Verhältnis zwischen operativem Recruiting und Projektarbeit zu finden

Wer rekrutiert eigentlich in den Unternehmen und wie ändert sich dies?

»Fachvorgesetzte gemeinsam mit internen Recruitern« dominiert die Rekrutierung mit nachhaltig steigendem Trend.

»Personalreferenten als Teil Ihrer normalen Tätigkeit« ist auf dem zweiten Platz, zeigt aber stark erratische Ausschläge, die als Trend für 2018 wieder aufwärts zeigen.

Welche Kanäle werden für die Kommunikation der Stellenangebote genutzt und welche fallen raus?

Onlinejobbörsen und die eigene Karriereseite und führen die Liste mit etwas Abstand und aktuell flacher Tendenz für 2018 an

Social Media Business Netzwerke (Xing, Linkedin etc.) haben sich einen stabilen 3. Platz erarbeitet und werden ihn auch 2018 nicht abgeben

Die Kanäle Bundesagentur für Arbeit und Jobmessen liegen in der Nutzung fast gleichauf bei etwas sinkender Nutzungsaussicht für 2018

Social Media Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter etc,), interne Mitarbeiter und Mitarbeiterempfehlungen liegen 2017 gleich auf

Printmedien, Personalberater und externe Sourcingdienstleister sind die Verlierer mit absteigendem Trend auch für 2018

Wie viele Arbeitgeber nutzen schon Active Sourcing und welche Plattformen werden fürs Recruiting in Social Media genutzt und welche Veränderungen tun sich dort auf?

XING führt mit weitem Abstand die Nutzung im Recruiting an

Linkedin hat als zweitplatzierte Plattform in den letzten Jahren massiv aufgeholt und der Trend für 2018 zeigt weiter steil nach oben

Arbeitgeberbewertungsplattformen liegen in der Nutzung etwas hinter Linkedin und zeigen ebenfalls eine deutlich steigende Tendenz für 2018

Facebook konnte sich nach einem Zwischentief in den letzten beiden Jahren wieder erholen und ist auf dem Weg zu Nutzungszahlen aus dem Jahr 2013

Instagram, Pinterest, Snapshat und WhatApp führen noch ein Schattendasein mit Werten unter 5 % in der Nutzung

Und schließlich, wofür wollen Arbeitgeber in Zukunft mehr Geld ausgeben?

Die Personalberatungen können von dem Fachkräftemangel profitieren: jedes fünfte Unternehmen plant, die Ausgaben in diesem Bereich zu erhöhen

Antworten auf diese und ähnliche Fragen finden Interessierte in den ICR Recruiting Trends 2018, die sie hier nach Registrierung kostenfrei downloaden können:

http://competitiverecruiting.de/ICR-Recruiting-Trends-2018-datenbasiert-von-2012-2017.html