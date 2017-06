Referral Traffic: Wie Nutzer Inhalte finden

Es ist eine weit verbreitete Annahme, dass Internetnutzer Inhalte vor allem durch eine Google-Suche finden. Einer Untersuchung von parse.ly zufolge ist das allerdings nicht ganz richtig: Der größte Teil des Refferal Traffics kommt vom sozialen Netzwerk Facebook. Allerdings wurde Google AMP nicht in die Untersuchung mit einbezogen.

Zudem muss hier beim Thema unterschieden werden. Bei Lifestyle-Themen kommt der Löwenanteil von Facebook (87 Prozent), während Jobsuchende Angebote vor allem über eine Google-Suche finden.

Während der US-Präsidentschaftswahlen stand Facebook in der Kritik, Verbreiter für Fake News zu sein. 59 Prozent der Artikel zur US-Präsidentschaftspolitik kam 2016 über Facebook – Facebook verfügt also tatsächlich über politische Macht, zumindest was den Zugang zu Informationen angeht. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/9572/verteilung-des-referral-traffics-nach-themen/