Schlüsseldienste: Aussperren – Teurer Spaß an Weihnachten

Wer sich nachts oder an Sonn- und Feiertagen aus der Wohnung ausschließt, muss sich bei einer Türöffnung durch einen Schlüsseldienst auf deutliche Aufschläge gegenüber einer Türöffnung tagsüber an Werktagen gefasst machen. Welche Preise in den einzelnen Bundesländern im Schnitt für eine einfache Türöffnung verlangt werden, zeigt die Infografik von Statista. Die Baden-Württemberger müssen mit durchschnittlich rund 149 Euro am tiefsten in die Tasche greifen. Glück hat, wer in Bremen wohnt: hier werden »nur« 85 Euro verlangt.

Erheblich über oder unter den Durchschnittpreisen des jeweiligen Bundeslandes sollte ein seriöses Angebot eines Schlüsseldienstes nicht liegen, so der Rat der Verbraucherzentralen. Sie geben außerdem die Empfehlung, vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für die Türöffnung zu fragen. Sinnvoll sei es außerdem, einen Festpreis zu vereinbaren, der bereits die Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge enthalte. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/12243/teurer-schluesseldienst-an-feiertagen/