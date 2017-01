Sechs Möglichkeiten für die Fehlerdiagnose in lokalen Netzwerken

Lokale Netze (LAN) werden immer komplexer. Da ist es nicht immer leicht, Fehler schnell zu finden.

»In moder­nen Netzwer­ken werden Kupfer, Glasfa­ser und Funkwel­len als Übertra­gungs­me­dium verwen­det. Daher muss der Techni­ker zur Fehler­dia­gnose auch die Prüf- und Messtech­nik besit­zen, die alle nur denkba­ren Störun­gen in diesen Einsatz­sze­na­rien bewäl­tigt.«, erläu­tert Tim Widder­s­ho­ven, Global Marke­ting Manager von IDEAL Networks. »Das erschwert die Arbeit, denn Probleme können in mehre­ren unter­schied­li­chen Medien und verschie­de­nen Schich­ten des Netzwerks auftre­ten.« Deshalb hier Hinweise für Techni­ker, die helfen, Fehler­ur­sa­chen schnel­ler zu ermit­teln und das Leistungs­po­ten­zial ihrer Netzwerk­tes­ter umfas­send auszu­schöp­fen.

Techni­ker haben sechs Möglich­kei­ten, mit einem Tester eine effizi­ente Fehler­dia­gnose durch­zu­füh­ren:

Physi­ka­li­sche Fehler in der Netzwerk­ver­ka­be­lung

Die häufigs­ten Netzwerk­feh­ler liegen auf der physi­ka­li­schen Ebene. Dabei handelt es sich zumeist um Probleme mit der Kupfer- oder Glasfa­ser­ver­ka­be­lung. Hier sollte der Techni­ker also mit der Fehler­su­che begin­nen. Bei Kupfer­ver­ka­be­lun­gen sollte ein Netzwerk­tes­ter zur Störungs­dia­gnose in der Lage sein, mit der TDR-Funktion typische Fehler auf der Übertra­gungs­stre­cke zu lokali­sie­ren und die Entfer­nung bis zum Fehler zu ermit­teln. Ein Tester, der nicht nur Aderpaare, sondern auch einzelne Leiter im Kabel prüfen kann, verrin­gert den Zeitauf­wand zur Identi­fi­ka­tion und Behebung von Störun­gen erheb­lich. Gängige Kabel­tes­ter zeigen jedoch nur Verdrah­tungs­feh­ler für ein komplet­tes Aderpaar an, auch wenn nur eine der Adern fehler­haft ist. Tester mit gebräuch­li­chen optischen SFP-Modulen für Glasfa­ser­ver­bin­dun­gen zeigen dem Techni­ker umgehend an, ob die Verka­be­lung oder die am Netzwerk angeschlos­se­nen Geräte eine Störung verur­sa­chen.

Tests im Endpunkt-Modus

In dieser Betriebs­art funktio­niert der Tester wie ein am Netzwerk angeschlos­se­nes Endge­rät. Er kann so das Netz überwa­chen und Störun­gen erken­nen, die andere üblicher­weise verwen­dete Software-Tools überse­hen würden. Für die Eingren­zung der Fehler­quelle ist es unerläss­lich, den Aufbau des Ethernet-Netzwerks zu ermit­teln. Im Endpunkt-Modus kann ein Tester den unein­ge­schränk­ten Zugang zu allen Ressour­cen des Netzwerks vom überprüf­ten Anschluss aus nachwei­sen. Bei Bedarf kann ein PoE-Test durch­ge­führt werden.

Tests im Inline-Modus

Tester mit zwei Anschlüs­sen können zwischen belie­bi­gen Punkten im Netzwerk einge­fügt werden. So können alle Daten, die zwischen diesen Punkten übertra­gen werden, überwacht werden. Der an beiden Ports anlie­gende Typ der Ethernet-Verbindung wird angezeigt, eventu­ell unter­schied­li­che Daten­ra­ten beider Ports, sowie weitere Netzwerk­feh­ler werden erkannt. Natür­lich lässt sich ein solcher Tester auch zwischen Internet-Router und Netzwerk anschlie­ßen, um die Übertra­gungs­ge­schwin­dig­keit zum Inter­net zu messen. Durch Funktio­nen, wie etwa Top-10-Listen können Geräte erkannt werden, die unver­hält­nis­mä­ßig viel Bandbreite belegen.

Netzwerk­plan

Ein Netzwerk­plan gibt Aufschluss über alle im LAN angeschlos­se­nen Geräte. Zur Fehler­dia­gnose kann dieser Netzwerk­plan abgespei­chert und später wieder geladen werden, wenn im Netzwerk Verän­de­run­gen vorge­nom­men wurden. Sollte ein Nutzer beispiels­weise nicht mehr auf einen bestimm­ten Server zugrei­fen können, zeigt ein Netzwerk­plan an, ob der Server überhaupt noch im Netzwerk einge­bun­den ist. Unter­stützt der Tester einen Trace-Route-Test, lassen sich in großen lokalen Netzen oder sogar in Weitver­kehrs­net­zen (WAN) fehler­hafte Router erken­nen.

VoIP

Testfunk­tio­nen für VoIP-Verbindungen können die Fehler­dia­gnose ebenfalls unter­stüt­zen. Beispiels­weise kann der Tester zwischen ein VoIP-Telefon und dem Netzwerk angeschlos­sen werden und die Dienstgüte-Parameter (Quality of Service) ermit­teln. So können die Ursachen für Störun­gen von VoIP-Telefonaten schnell einge­grenzt und besei­tigt werden.

WLAN-Netze

WLAN-Netze (Wi-Fi) reagie­ren beson­ders empfind­lich auf Störun­gen. So kann ein WLAN-Access Point (AP) durch­aus die Fehler­ur­sa­che sein, obwohl keine Störung erkenn­bar ist. Vielleicht aber nutzt ein benach­bar­ter Access Point den gleichen Kanal. Dadurch entste­hen Inter­fe­ren­zen und die Reich­weite des Funknet­zes verrin­gert sich. Mit einem Tester, der im Inline-Modus zwischen AP und Netzwerk angeschlos­sen werden kann, lässt sich der Gesamt­ver­kehr aller Geräte im WLAN überwa­chen. So kann erkannt werden, wenn ein Access Point an seine Kapazi­täts­gren­zen stößt, und eine Erhöhung der verfüg­ba­ren Bandbreite durch die Einrich­tung weite­rer APs erfor­der­lich wird. Auch Störun­gen der Kupfer­lei­tung des APs zum Netzwerk können vorlie­gen und werden vom Tester erkannt.

Moderne Netzwerk­tes­ter verei­nen alle 6 Testver­fah­ren in einem Gerät und verein­fa­chen so die Fehler­dia­gnose wesent­lich. Sie sind für die Komple­xi­tät moder­ner Netzwerke konzi­piert. So können Techni­ker mögli­che Fehler in kürzes­ter Zeit eingren­zen und besei­ti­gen. Ausfall­zei­ten von Netzwerk und Endge­rä­ten werden auf ein Minimum begrenzt.