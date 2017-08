Sechs Schritte zur digitalen Transformation

1. Planung

Das primäre Ziel in diesem Schritt ist die passende Ausrichtung der zukünftigen IT an die Unternehmensstrategie, Bedürfnisse und Ziele. Die Verantwortlichen müssen genau prüfen, wo und wie die IT einen strategischen Mehrwert liefern kann.

2. Analyse

Hier gilt es, alle Bereiche der IT zu bewerten wie Systeme, Infrastruktur, Auslastung und Prozesse. Anhand der Nutzungsraten sollte geprüft werden, welche Ressourcen nicht ausgelastet sind, wo Einsparungen möglich sind und wie Engpässe vermieden werden können.

3. Design

Nun wird ein Konzept für Anwendungen, Arbeitsabläufe und Prozesstransformation entwickelt. Dies ist der beste Zeitpunkt, die Vision für die optimale IT zu erarbeiten. Damit einher geht die Erstellung eines Business-Plans zur Umsetzung.

4. Migration

Die Verantwortlichen sollten festlegen, welche Bereiche sie zuerst verändern wollen. Idealerweise arbeiten sie schrittweise und beginnen zum Beispiel mit der Verlagerung des Mail-Systems in die Cloud.

5. Management

Jetzt folgt die Umsetzung der neuen Management-Prozesse. Administrative Verantwortlichkeiten werden gestrafft oder komplett an einen Dienstleister abgegeben. Der zeitliche Aufwand für Betrieb, Updates, Überwachung und Fehlersuche reduziert sich für das Unternehmen spürbar.

6. Optimierung

Der Prozess der digitalen Transformation hat keinen fixen Endpunkt. Durch die Verwandlung der IT-Abteilung von einer Kostenstelle in einen proaktiven Teilnehmer bei der Unternehmenssteuerung lassen sich die Abläufe kontinuierlich optimieren.

