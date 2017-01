Sechs Sicherheitsprognosen für 2017

2017 wird ein heraus­for­dern­des Jahr für die Cyber­si­cher­heit. Hinter­grund ist vor allem die stark zuneh­mende Verwen­dung von mobilen Geräten und Cloud-Anwendungen sowie der wachsende Einfluss des Inter­nets der Dinge (IoT).

Cyber­kri­mi­nelle haben bereits im vergan­ge­nen Jahr neue Wege gefun­den, Sicher­heits­lü­cken auszu­nut­zen und Nutzer anzugrei­fen. Diese Situa­tion wird sich 2017 noch weiter verschär­fen. Zwar gibt es jetzt mehr Erkennt­nisse über Online-Bedrohungen und ein gestei­ger­tes Bewusst­sein dafür, aber im gleichen Maße haben auch Cyber­kri­mi­nelle ihre Techno­lo­gien, Strate­gien und Metho­den verbes­sert.

Ondrej Vlcek, CTO und Execu­tive Vice Presi­dent bei Avast Software, stellt die wichtigs­ten neuen Bedro­hun­gen für die Cyber­si­cher­heit vor:

Ransom­ware wird immer gefähr­li­cher

2016 gab es bereits unzäh­lige Ransomware-Vorfälle. In diesem Jahr wird es noch einfa­cher sein, Systeme anzugrei­fen und zu verschlüs­seln – auch im mobilen Bereich. Avast hat 2016 alleine für Windows­sys­teme mehr als 150 neue Ransomware-Familien regis­triert. Durch die zuneh­mende Verbrei­tung von Open-Source-Ransomware-Programmen, zum Beispiel auf GitHub und in Hacker­fo­ren, wird die Zahl noch weiter steigen. Diese Programme sind für jeden kosten­los verfüg­bar, der Basis­wis­sen im Umwan­deln von Code hat. Selbst wenn der poten­zi­elle Übeltä­ter nicht die Fähig­kei­ten hat, eigene Malware zu erstel­len, kann er beispiels­weise eine RaaS-Plattform nutzen, wo automa­ti­sch erstellte Ransomware-Dateien angebo­ten werden (zum Beispiel Petya und Ransom 32).

Ein weite­rer Trend ist, dass Cyber­kri­mi­nelle ihre Opfer dazu auffor­dern, die Ransom­ware zu verbrei­ten statt die Lösegeld­summe zu zahlen. Das kann beson­ders profi­ta­bel sein, wenn Nutzer beispiels­weise ihr Firmen­netz­werk infizie­ren. Ein infizier­ter Server Message Block (SMB) oder ein infizier­tes Unter­neh­men ist sehr viel profi­ta­bler für die Ransomware-Betreiber als ein einzel­ner Privat­nut­zer.

Sicher­heits­lü­cke Dirty COW: Die Gefahr nimmt zu

Obwohl die Sicher­heits­lü­cke bereits seit neun Jahren bekannt ist, stellen wir derzeit zuneh­mend Angriffe auf Geräte fest, die eigent­lich nicht rootfä­hig sind. Dirty COW ist eine Sicher­heits­lü­cke im Linux-Kernel, wodurch Angrei­fer volle Zugriffs- und Schreib­rechte auf das System erhal­ten können, ohne dass es der Anwen­der überhaupt merkt. Da zahlrei­che Android- und Linux­ge­räte auf dem Kernel basie­ren, wird die Bedro­hung weiter zuneh­men.

Doxing: Daten­dieb­stahl im großen Stil

Unsere persön­lichs­ten Daten wie Fotos, private E-Mails, Arbeits­ver­träge und mehr geraten zuneh­mend ins Visier der Hacker. Wir beobach­ten immer mehr Doxing-Vorfälle, bei denen Angrei­fer drohen, die priva­ten Daten im großen Stil zu veröf­fent­li­chen, es sei denn die Opfer bezah­len die gefor­derte Summe. Die Bedro­hung wird 2017 im Zuge von Ransomware-Attacken weitere Nutzer betref­fen.

Inter­net der Dinge: Die Gefahr im eigenen Haus

Connec­ted Home, Smart Cities – das Inter­net der Dinge (IoT) und die zuneh­mende Vernet­zung von Geräten ist in unserem Alltag angekom­men. Damit nehmen aber auch die Schwach­stel­len zu: Router, Fernse­her, Thermo­state und andere IoT-Geräte sind leichte Ziele, wenn Standard­pass­wör­ter nicht geändert werden. 2016 wurden zahlrei­che Attacken durch Botnets bekannt. Mit der steigen­den Anzahl der vernetz­ten Geräte in unseren Haushal­ten steigt auch die Gefahr, dass diese als Einfall­stor für Attacken verwen­det werden.

Wear Your Own Device (WYOD) – Bedro­hung am Handge­lenk

Weara­bles wie Fitness­tra­cker sind längst kein Nischen­pro­dukt mehr. Doch der zuneh­mende Trend ist sicher­heits­tech­ni­sch eine Heraus­for­de­rung. Weara­bles sind software­b­a­siert und stellen damit eine poten­zi­elle Schwach­stelle dar. Nachdem in der Arbeits­welt BYOD (Bring Your Own Device) zuneh­mend durch WYOD (Wear Your Own Device) ergänzt wird, nimmt auch das Risiko für Attacken zu.

Künst­li­che Intel­li­genz – poten­zi­elle Gefahr

Maschi­nel­les Lernen ist einer der Trends für 2017. Für uns bei Avast ist das längst keine Zukunfts­mu­sik mehr. Bereits seit mehre­ren Jahren ist maschi­nel­les Lernen ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil unserer Antivirus-Lösungen. Da Algorith­men und Code für maschi­nel­les Lernen aber frei im Inter­net verfüg­bar sind, befürch­ten wir, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Hacker die Techno­lo­gie für ihre Zwecke missbrau­chen.