Security: Fünf Trends in IP-Video, die 2017 eine Rolle spielen werden

Die Anleh­nung der Sicher­heits­in­dus­trie an die großen Trends der IT-Branche hält auch in 2017 an. Cyber­se­cu­rity ist das wichtigste Thema, die Möglich­kei­ten von Deep Learning im Bereich der Video­ana­lyse stehen im Fokus und »Security as a Service« wird weiter ausge­baut. Tradi­tio­nell geht es auch 2017 weiter­hin um höhere Auflö­sun­gen und integrierte Lösun­gen.

Cyber­se­cu­rity

2016 war kein beson­ders gutes Jahr für viele Internet-of-Things-Geräte. Großan­ge­legte Cyber­at­ta­cken, wie beispiels­weise des Mirai-Botnets, nutzten gezielt Schwä­chen von Geräten aus [1]. Das betraf auch unzäh­lige Sicher­heits­ka­me­ras und Rekor­der. Angespornt von dem Erfolg dieses Botnets werden auch in 2017 zahlrei­che Nachah­mer erwar­tet.

Unter­neh­men wie Endan­wen­der müssen mehr denn je auf die Sicher­heit ihrer Netzwerk­pro­dukte achten. Das beinhal­tet nicht nur eine sorgfäl­tige Prüfung des Herstel­lers vor der Anschaf­fung von Sicher­heits­pro­duk­ten, sondern auch die Durch­füh­rung von regel­mä­ßi­gen Updates und notwen­di­gen Patches.

Denn Cyber­se­cu­rity bedeu­tet nicht nur ein Produkt zu verkau­fen, das aktuell als »sicher« gilt, sondern auch über die Lebens­zeit des Produkts alle notwen­di­gen Patches und Updates zu instal­lie­ren. Aufgabe der Herstel­ler ist es hier, diese den Anwen­dern auch auf einfa­che Weise zur Verfü­gung zu stellen.

Die Sicher­heit von Netzwerk­pro­duk­ten wird nicht nur 2017 ein Thema sein, sondern sämtli­che IT-Prozesse auf einen langen Zeitraum gesehen beglei­ten. Generell erhöhte sich die Sensi­bi­li­tät in der Sicher­heits­bran­che zwar, ist aber noch lange nicht auf dem erfor­der­li­chen Niveau angekom­men.

Erwei­terte Analy­se­mög­lich­kei­ten fördern Deep Learning

Hochqua­li­ta­ti­ves Video­roh­ma­te­rial stellt eine Kernfunk­tion moder­ner Video­über­wa­chungs­ka­me­ras dar. Doch das ist nicht genug, denn die gesam­mel­ten Infor­ma­tio­nen müssen letzt­end­lich einge­schätzt und analy­siert werden, bevor eine Entschei­dung getrof­fen werden kann. Nächs­tes Jahr wird deshalb die Bedeu­tung von Analy­se­funk­tio­nen weiter­hin anstei­gen. Kombi­niert mit weiter­ent­wi­ckel­ten Techno­lo­gien wie Thermal­auf­nah­men und einer verbes­ser­ten Aufnah­me­qua­li­tät unter schlech­ten Licht­ver­hält­nis­sen können dadurch Heraus­for­de­run­gen im Sicher­heits­be­reich umfang­rei­cher adres­siert werden. Darun­ter fallen beispiels­weise die Gesichts­er­ken­nung, die foren­si­sche Analyse oder Perime­ter­schutz.

Über 2017 hinaus­ge­dacht, wird diese Entwick­lung auch den Berei­chen künst­li­che Intel­li­genz sowie Deep Learning die Tür in den Sicher­heits­markt öffnen. Mit Deep Learning werden die Analy­sen zuneh­mend automa­ti­siert und ihre Quali­tät optimiert. Das bedeu­tet in diesem Zusam­men­hang, dass Compu­ter auf Basis der Kombi­na­tion der gesam­mel­ten Metada­ten und der Reaktio­nen der Benut­zer lernen, welches Verhal­ten für bestimmte Orte oder Umgebun­gen typisch ist und welches davon abweicht – also einen Alarm auslö­sen sollte. Ein mögli­ches Szena­rio: In einem Alarm­cen­ter muss das Sicher­heits­per­so­nal jeden Alarm verifi­zie­ren oder falsi­fi­zie­ren. Wird ein Alarm immer wieder als Fehlalarm dekla­riert, kann dies das System erler­nen und in Zukunft diese Art von Zwischen­fall selbst­stän­dig als »falsch« einschät­zen.

Passive Video­si­cher­heit vs. integrierte Lösung mit aktiven Kompo­nen­ten

Physi­sche Sicher­heit dreht sich nicht nur um die Beobach­tung von Perso­nen, Plätzen oder Vorgän­gen, sondern oftmals auch um ein aktives Eingrei­fen. Dies geschieht, wenn beispiels­weise das Sicher­heits­per­so­nal direkt vor Ort ist und auf den Kamera­bil­dern einen Eindring­ling sieht. Das kann auch über große Distan­zen erfol­gen. Die Anspra­che geschieht beispiels­weise über einen Lautspre­cher, über Schein­wer­fer oder ein Zutritts­kon­troll­sys­tem. 2017 werden deshalb die Bestre­bun­gen, Hardware und Software vermehrt zu End-to-End-Lösungen zusam­men­zu­fas­sen, weiter­hin im Fokus sein. Diese bestehen aus Hochleis­tungs­ka­me­ras, Speicher­ge­rä­ten und Zutritts­kon­troll­sys­te­men, die eng in Video-Management- und Analyse-Tools integriert sind. Video­über­wa­chung wird sich generell von einer rein passi­ven Technik zu einer integrier­ten Lösung mit aktiven Kompo­nen­ten weiter­ent­wi­ckeln. Diese Heran­ge­hens­weise ist effizi­en­ter, erleich­tert dem Kunden die Benut­zung im Alltag und verbes­sert das ROI.

Security as a Service

Während sich die Kamera-Technologien stets weiter­ent­wi­ckeln, suchen Kunden für ihre physi­sche Sicher­heit in naher Zukunft verstärkt nach »Security as a Service«-Angeboten anstatt nach einzel­nen Hardware­kom­po­nen­ten, die an ein Netzwerk angeschlos­sen werden. Gesamt­pa­kete, wie zum Beispiel die Ausla­ge­rung der gesam­ten Sicher­heits­über­wa­chung an ein exter­nes Unter­neh­men, werden für bestimmte Sicher­heits­pro­bleme immer belieb­ter.

»Profes­sio­nelle« hochauf­lö­sende Kameras

4K wird schon seit Jahren als das »Next Big Thing« angeprie­sen. Doch der Fokus liegt hier nicht nur auf einer höheren Quali­tät der Optik und Senso­ren in der Kamera. Auch die Techno­lo­gien für die Video­kom­pres­sion verbes­sern sich enorm, Speicher­platz wird billi­ger und kombi­niert mit preis­güns­ti­gen HD-Monitoren und Encodern macht das 4K-Videoüberachungskameras zur besten Wahl für Situa­tio­nen, in denen Auflö­sun­gen und Details von essen­zi­el­ler Bedeu­tung sind.

Hochauf­lö­sende Kameras zu bauen ist nicht schwer, letzt­end­lich definiert die Sensor­auf­lö­sung diese primär. Schwie­rig ist es aller­dings, die höheren Auflö­sun­gen auch foren­si­sch korrekt zu bearbei­ten. Im Jahr 2017 erwar­tet Axis, dass die Kamera­tech­nik im 5-Megapixel-Bereich ein Niveau erreicht, das heute nur bei den HDTV-720p- und 1080p-Kameras vorherrscht.

»Produkte standen gestern im Fokus, übergrei­fende Sicher­heits­lö­sun­gen hinge­gen sind die Gegen­wart und Zukunft. Denn die Heraus­for­de­run­gen werden immer komple­xer. Deshalb müssen auch die von der Branche angebo­te­nen Lösun­gen nachzie­hen. Der Anwen­der wünscht sich eine Komplett­lö­sung inklu­sive Analy­se­funk­tio­nen oder sogar die Übernahme der komplet­ten Sicher­heits­über­wa­chung als Security as a Service. Als Markt­füh­rer im IP-Video-Markt finden wir es sehr spannend, Teil dieser Entwick­lung und mit unseren Techno­lo­gien maßgeb­lich die Weiter­ent­wick­lung von Sicher­heits­lö­sun­gen zu fördern«, so Timo Sachse, Product Analyst EMEA bei Axis Commu­ni­ca­ti­ons.