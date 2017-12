Security-Trends 2018: Der Preis der vernetzten Welt

Angriffe auf kritische Infrastruktur, Ransomware of Things und Politik machende Hacker könnten das Jahr 2018 prägen.

Es wird kein leichtes Security-Jahr werden – weder für Unternehmen und Privatanwender noch für Cyberkriminelle. Das prognostiziert der europäische Security-Software-Hersteller ESET in seinem Report »Cybersecurity Trends 2018: The Cost of Our Connected World«. Konzertierte Attacken auf kritische Infrastrukturen, »Kidnapping« von smarten Geräten und gezielte Meinungsmanipulationen stehen bei digitalen Gangstern auf der To-do-Liste 2018. Doch die Gegenwehr dürfte deutlich stärker ausfallen als es Hackern lieb ist: Security-Experten und Behörden blasen gemeinsam zum Halali auf Cyberkriminelle. Dank der kommenden Datenschutzgrundverordnung werden viele Unternehmen ihre Sicherheitslevel deutlich erhöhen müssen.

KRITIS geraten verstärkt ins Visier

Angriffe auf kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie Kraftwerke, Wasserversorgung und Industrieanlagen werden 2018 zunehmen. Die Betreiber stehen dabei vor mehreren Herausforderungen: Viele noch immer genutzte industrielle Steuerungssysteme wurden in einer Zeit vor dem modernen Internet installiert und können daher oftmals nicht entsprechend aufgerüstet und geschützt werden. Gleichzeitig verfügen jedoch immer mehr dieser KRITIS über Netzwerk- und Internet-Schnittstellen. Das macht sie anfällig für Cyberangriffe.

Ein auffälliger Trend: Angreifer attackieren immer häufiger IT-Systeme von Zulieferern und kleineren Partnerunternehmen von KRITIS. Über diesen Umweg arbeiten sie sich zum eigentlichen Ziel vor. »Denn die Betreiber kritischer Infrastrukturen haben viel in die eigene IT-Sicherheit investiert. Deswegen weichen Cyberkriminelle aus und richten ihre Angriffe auf die meist mittelständischen Zulieferer mit geringerem Sicherheitsniveau. Hier gilt es, die Prozesse der Lieferkette mit Hilfe passgenauer Konzepte und IT-Security-Lösungen wasserdicht zu machen«, sagt Thomas Uhlemann, Security Specialist bei ESET.

Hacker machen Politik

Cyberkriminelle und politisch motivierte »Hacktivisten« haben eine neue Spielwiese für sich entdeckt: Meinungsmache in sozialen Medien und Manipulation der eingesetzten Wahlmaschinen. Auf Sicherheitskonferenzen wie der DefCon zeigten IT-Sicherheitsfachleute, wie einfach es ist, sich Zugang zu solchen Systemen zu verschaffen und diese zu manipulieren. Auch in Deutschland war die Sorge vor der Bundestagswahl im September groß, nachdem nur wenige Wochen vor der Wahl bekannt wurde, dass die Wahlsoftware »PC Wahl« unsicher und anfällig für Cyberattacken war. »Die Digitalisierung wird auch vor Wahlen nicht Halt machen. Hier ist es immens wichtig, die eingesetzten Systeme gründlich auf Sicherheitslücken zu testen, bevor diese mit fatalen Folgen für unsere Demokratie zum Einsatz kommen«, mahnt Uhlemann. Neben technischen Herausforderungen, wird es nach Ansicht des Experten zudem immer schwieriger, zwischen echten und falschen Informationen im Netz zu unterscheiden. »Wie die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und die US-Wahlen eindrucksvoll gezeigt haben, können Fake-News Kampagnen und Hacking-Angriffe auf E-Mail-Accounts von Politikern politische Meinungsbildungsprozesse maßgeblich beeinflussen.«

Vereint im Kampf gegen die E-Crime-Industrie

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Bei der Bekämpfung von Cyberkriminellen arbeiten Ermittlungsbehörden und IT-Sicherheitsunternehmen immer besser und länderübergreifend zusammen. So gelang es ESET beispielsweise zusammen mit Microsoft und Polizeibehörden aus mehreren Ländern, das berüchtigte Gamarue-Botnet (auch: Andromeda-Botnet genannt) auszuschalten. Thomas Uhlemann resümiert: »Botnetze sind das Rückgrat von international agierenden Online-Kriminellen. Mit der Zerschlagung des Gamarues-Botnetzes, ist ein wichtiger Schlag gegen die E-Crime-Infrastruktur gelungen. Für 2018 sind nach Einschätzung von ESET weitere Erfolge im Kampf gegen Cyberkriminelle zu erwarten.«

Immer wieder Ransomware

Mehrere Wellen von Angriffen mit Erpressersoftware prägten bereits das abgelaufene Jahr. Daran wird sich auch 2018 nicht viel ändern, denn viele Unternehmen waren in der Vergangenheit bereit, »Lösegeld« zu bezahlen. Das ist ein fataler Ansatz, der Cyberkriminelle dazu verleiten wird, dieses E-Crime-Business fortzuführen. Stattdessen sollten Unternehmen ihr Geld in eine schlagkräftige IT-Security-Architektur und verlässliche Backup-Systeme investieren.

ESET Security Researcher Stephen Cobb geht davon aus, dass mit der zunehmenden Vernetzung unseres Alltags – vom Fernseher über den Kühlschrank bis hin zu Kinderspielzeug – auch das Internet of Things zunehmend von Ransomware betroffen sein wird. Bislang gab es nur Testläufe bei »Ransomware of Things«, aber das könnte sich das 2018 ändern. Denn die Sicherheit von IoT-Geräten und -Anwendungen kann bisher nicht mit seiner zunehmenden Verbreitung in nahezu allen Lebensbereichen Schritt halten.

Fünf vor zwölf für die DSGVO-Umsetzung

Der Stichtag zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) rückt immer näher. Sie wird unter anderem neue Zustimmungsregeln, ein erweitertes europäisches Datenschutzrecht sowie bei Verstößen Geldbußen bis in die Millionen mit sich bringen. Als wichtigsten Punkt der DSGVO sehen Experten die Verstärkung der Schutzmaßnahmen an, die Unternehmen umzusetzen haben. Insbesondere Malware-Schutz, 2-Faktor-Authentifizierung sowie Verschlüsselung heben die Sicherheits-Level auf ein deutlich höheres Niveau. Noch sind viele Unternehmen nicht auf diese einschneidenden Neuerungen vorbereitet: Gerade Mittelständler fühlen sich mit dem Umfang der neuen Regelungen oftmals überfordert. Und selbst viele Großunternehmen haben noch nicht alle notwendigen Maßnahmen der DSGVO umgesetzt.

Fazit: Der Kampf gegen Cyberangriffe ist eine gesellschaftliche Aufgabe

In der Gesamtbetrachtung ihrer Analysen warnen die ESET-Experten davor, den Schutz von Daten, IT-Systemen, Notebooks und Smartphones nur als Aufgabe von IT-Security-Spezialisten zu betrachten. IT-Security-Schutzmaßnahmen, wie der Einsatz von Antiviren-Software und Firewalls, sind klar unverzichtbar. Der Report zeigt, dass es ebenso wichtig ist, das Bewusstsein beim Anwender für die Risiken des Internet- und »Always-on«-Zeitalters zu schärfen.

»Viel erfolgreiche Angriffe wären ins Leere gelaufen, wenn auf Anwenderseite ein stärkeres IT-Security-Know-how und Gefahrenbewusstsein vorhanden gewesen wäre«, resümiert Thomas Uhlemann. »Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich ein Bewusstseinswandel einstellt.« Dazu haben nach Einschätzung der ESET-Experten nicht zuletzt auch die mediale Berichterstattung über Cybergefahren und der offene Umgang der betroffenen Unternehmen- und Institutionen, wie beispielsweise der Ransomware-Angriff auf das deutsche Lukas Krankenhaus in Neuss oder der Angriff auf den Fußballclub Real Madrid, beigetragen.

Insbesondere die DSGVO wird dafür sorgen, dass die Verstärkung der digitalen Abwehr von Unternehmen es Hackern ungemein schwieriger machen wird. Allein die Verschlüsselung der Daten könnte den Markt an Datendiebstahl austrockenen lassen: Aus chiffrierten Informationen können Kriminelle schlichtweg keinen Profit schlagen.