Shopping rund um die Uhr ist wichtiger Trumpf des Online-Handels

■ Unabhängigkeit von Schließzeiten schätzen 77 Prozent.

■ Auch Lieferung nach Hause, Zeitersparnis und Angebot sind große Vorteile.

■ Mehr als jeder Zweite shoppt im Internet günstiger.

Bequemer geht’s nicht: Ein paar Klicks und der Einkauf ist getätigt – egal wann und egal wo. Genau das schätzen die Bundesbürger beim Online-Shopping. 77 Prozent der Online-Shopper sagen, dass die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten ein wichtiger Vorteil des digitalen Handels ist. 75 Prozent schätzen vor allem die Warenlieferung bis an die Haustür, 67 Prozent die Zeitersparnis, wenn man sich etwa die Parkplatzsuche und das Schlange stehen an der Kasse spart. Das hat eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.152 Internetnutzern ab 14 Jahren ergeben [1].

»55 Millionen Bundesbürger haben im vergangenen Jahr online eingekauft. Diese Zahl spricht für sich und zeigt, dass der Online-Handel die Menschen dort abholt, wo sie stehen. Nach Feierabend noch bequem Lebensmittel bestellen, sich am Wochenende nicht durch volle Fußgängerzonen quälen müssen – dank Online-Shopping ist das alles kein Problem«, sagt Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga.

Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) schätzt, dass er im Online-Shop Produkte kaufen kann, die er im stationären Handel nur sehr schwer oder gar nicht bekommt. Diesen Vorteil sehen vor allem die 14- bis 29-Jährigen: Hier sagen 68 Prozent, dass die größere Produktvielfalt ein wichtiger Vorteil der Online-Shops ist. 55 Prozent aller Online-Shopper mögen, dass die Produkte im Internet günstiger sind als im Laden. »Die neuesten Sneaker, das hippste Label – im Internet werden nicht nur viele Modeträume zur Realität. Die Preise sind online außerdem oft transparenter und vergleichbarer als im Laden. Dort passiert es nicht selten, dass kein Preisschild vorhanden oder ein falscher Preis ausgezeichnet ist, was dann meist erst beim Bezahlen an der Kasse auffällt«, sagt Miosga.

Knapp jeder Vierte (23 Prozent) schätzt die unkomplizierte Möglichkeit, vom Online-Kauf zurückzutreten. Anders als beim Kauf in einem Geschäft hat der Kunde nämlich das Recht dazu. Zwar bieten auch einige stationäre Läden ein eigenes Umtausch- oder Rückgaberecht an – dies ist jedoch freiwillig und liegt im Gestaltungsspielraum des Händlers. 22 Prozent shoppen online vor allem, weil es in der Nähe ihres Wohnorts keine oder nur wenige Geschäfte gibt. Diese Aussage bestätigen vor allem Bewohner kleiner Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern: Hier sagen 40 Prozent, dass das für sie ein wichtiger Beweggrund zum Online-Kauf ist.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.152 Internetnutzer ab 14 Jahren, darunter 1.104 Online-Käufer, befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragstellung lautete: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorteile beim Online-Kauf?

E-Commerce: Jeder Deutsche shoppt 2017 für 1.134 Euro im Netz

Jeder deutsche Online-Shopper wird im laufenden Jahr 1.134 Euro im Netz ausgeben. Das geht aus der im September 2017 aktualisierten Prognose des Statista Digital Market Outlooks (DMO) hervor. Damit hat der hiesige E-Commerce noch Luft nach oben, wie der Ländervergleich zeigt. So wird beispielsweise ein britischer Online-Shopper im Schnitt mehr als 1.600 Euro ausgeben. Gemessen am Gesamtumsatz liegt Deutschland mit 57,5 Milliarden Euro auf Rang fünf aller vom DMO betrachteten Länder. Wer den deutschen Markt dominiert zeigt das Statista-Ranking der Top 10 Online-Shops in Deutschland. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/11537/ecommerce-umsatz-pro-online-shopper/