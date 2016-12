Sicherheit der im Auto gespeicherten Daten fraglich

Ledig­lich etwas mehr als ein Viertel (27 %) der Neuwa­gen­käu­fer in Deutsch­land sind der Meinung, dass die zuneh­mend in Fahrzeu­gen gespei­cher­ten Daten über Fahrer und Fahrver­hal­ten sicher sind. Die Hälfte (50 %) dagegen glaubt laut einer aktuel­len Studie des Markt- und Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Ipsos in Zusam­men­ar­beit mit der Exper­ten­or­ga­ni­sa­tion DEKRA nicht daran [1]. Ein Viertel (23 %) ist noch unschlüs­sig.

Deutsche Neuwa­gen­käu­fer unsicher, welche Daten erfasst werden

Drei Viertel (76 %) der Neuwa­gen­käu­fer bemän­geln, dass trotz einma­lig gegebe­ner Zustim­mung beim Autokauf nicht klar sei, welche Daten über Fahrzeug und Fahrer tatsäch­lich erfasst werden. Vier von zehn (39 %) Befrag­ten kommen sich schon heute in ihrem Fahrzeug beobach­tet vor. Acht von zehn (81 %) befürch­ten in Zukunft eine zuneh­mende Bedro­hung der Fahrzeug- und Daten­si­cher­heit durch Hacker.

»Ein sensi­bler Umgang mit den Ängsten der Kunden um ihre Daten wird in den kommen­den Jahren eine große Heraus­for­de­rung im Automo­bil­ge­schäft. Denn die zuneh­mende Fahrzeug­ver­net­zung und Daten­spei­che­rung ist nicht aufzu­hal­ten«, kommen­tiert Dr. Kai Geertsema von Ipsos Automo­tive.

Deutsche würden nur bestimmte Daten weiter­ge­ben

Die Weiter­gabe persön­li­cher Daten wird zur Zeit noch sehr kriti­sch betrach­tet. Vor allem Daten zum Zahlungs­ver­kehr (73 %), Tracking­da­ten gefah­re­ner Strecken (71 %) sowie Video­ma­te­rial zur Müdig­keits­er­ken­nung (69 %) würde ein Großteil der deutschen Neuwa­gen­käu­fer auf keinen Fall weiter­ge­ben wollen. Infor­ma­tio­nen über den Kraft­stoff­ver­brauch hinge­gen würden knapp die Hälfte (48 %) der Befrag­ten für den Herstel­ler oder die Werkstatt zur Verfü­gung stellen. Daten über das Zustan­de­kom­men von Unfäl­len würden vier von zehn Befrag­ten sogar mit diver­sen weite­ren Stellen, wie der Polizei oder Versi­che­run­gen, teilen.

Telematik-Tarife nur mit gerin­ger Inter­es­sen­ten­quote

Auch die Telematik-Tarife, die einige Kfz-Versicherungen bieten, können nur wenige Neuwa­gen­käu­fer begeis­tern. Trotz ausführ­li­cher Aufklä­rung und der Chance auf Reduk­tion der Versi­che­rungs­kos­ten bei korrek­tem Fahrver­hal­ten, würde ledig­lich ein Viertel (27 %) einen Vertrag abschlie­ßen, bei dem das Fahrver­hal­ten über einge­baute Boxen detail­liert aufge­zeich­net wird.