Sicherheitsrisiko Security-Software: Angreifbar durch Open-Source-Komponenten

Vulnerability Update listet 11 Sicherheitsprogramme; viele der Anwendungen enthalten Open-Source-Komponenten sowie deren Schwachstellen.

Ein Anbie­ter von Lösun­gen für Software­li­zen­zie­rung, Compli­ance, Security und Instal­la­tion für Software­her­stel­ler und Unter­neh­men, hat ein neues Vulnera­bi­lity Update [1] veröf­fent­licht. Der Report nennt die 20 Produkte mit den meisten Schwach­stel­len im Zeitraum von August bis Oktober 2016.

Auf der Liste findet sich auch Security-Software – Programme also, die Unter­neh­men wie Privat­per­so­nen vor Hacker­an­grif­fen und IT-Risiken schüt­zen sollen. Von den 46 Anwen­dun­gen, die es inner­halb der drei Monate mindes­tens einmal in die Top 20 der Produkte mit den meisten Schwach­stel­len schaff­ten, sind insge­samt 11 Sicher­heits­an­wen­dun­gen. Betrof­fen sind u. a. Produkte von AlienVault, IBM, Juniper, McAfee, Palo Alto und Splunk.

Security-Produkte sind nicht immer sicher

Das Vulnera­bi­lity Update zeigt deutlich: Auch Security-Software ist nicht immun gegen Software Vulnera­bi­li­ties. Bleiben Sicher­heits­lü­cken im Programm­code ungepatcht, können sie von Hackern für Angriffe ausge­nutzt werden.

»Schwach­stel­len in der Software wird es immer geben, genauso wie Cyber­kri­mi­nelle, die solche Sicher­heits­lü­cken ausnut­zen. Das sollten sich Unter­neh­men klar machen«, erklärt Kasper Lindgaard, Direc­tor of Secunia Research at Flexera Software. »Die gute Nachricht ist, dass für die meisten Schwach­stel­len bereits am Tag der Veröf­fent­li­chung Patches zur Verfü­gung stehen. Imple­men­tie­ren Unter­neh­men und PC-Nutzer eine Lösung für das Software Vulnera­bi­lity Manage­ment können sie das Angriffs­ri­siko minimie­ren – und auch die Konse­quen­zen, wie zum Beispiel das Risiko von Daten­dieb­stahl.«

Open-Source-Komponenten bergen erheb­li­ches Risiko

Viele der in den Sicher­heits­an­wen­dun­gen enthal­te­nen Schwach­stel­len finden sich nach Unter­su­chun­gen des Secunia Research Teams at Flexera Software in den Open-Source-Komponenten der Programme. »Software­her­stel­ler und Entwick­ler von IoT-Systemen nutzen Open-Source-Bausteine üblicher­weise bei der Program­mie­rung ihres Software­co­des«, so Jeff Luszcz, Vice Presi­dent of Product Manage­ment für den Bereich Software Compo­si­tion Analy­sis Soluti­ons bei Flexera Software. »Open Source macht mehr als 50 % der weltweit vorhan­de­nen Codeba­sis aus. Open-Source-Sicherheitslücken wie Heart­bleed haben deutlich gemacht, welchen Schaden Open-Source-Schwachstellen beim Einsatz in Software­pro­duk­ten verur­sa­chen können wenn sie nicht aufge­deckt und noch vor Auslie­fe­rung an die Kunden gepatcht werden. Software­her­stel­ler sollten sich dieses Risikos bewusst sein und Lösun­gen einset­zen, die das Überprü­fen, die Gover­nance und das Vulnera­bi­lity Manage­ment von Open-Source-Komponenten automa­ti­sie­ren.«

Das Vulnera­bi­lity Update steht hier nach Regis­trie­rung zum Download bereit. http://learn.flexerasoftware.com/SVM-WP-Vulnerability-Update-October-2016?utm_campaign=VulnUpdateAug-Oct2016&utm_medium=PR&utm_source=Marketwired