Sicherheitswirtschaft: Das Geschäft mit der Sicherheit

Die Angst vor Terroranschlägen und die zunehmende Zahl von Einbrüchen führen in Deutschland zu einem wachsenden Sicherheitsbedürfnis. Sicherheit wird daher in Deutschland ein immer wichtigeres Gut und das lassen sich Wirtschaft, Staat und Kommunen einiges kosten. Gut 8,6 Milliarden Euro Umsatz konnten private Sicherheitsdienste im Jahr 2016 in Deutschland erwirtschaften. Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein Umsatzanstieg von fast einem Viertel. Die Einsatzgebiete sind hierbei vielfältig: Von der Arbeit am Flughafen bis hin zum Schutz vor Piraterie auf internationalen Handelsrouten.

Die Statista-Infografik zeigt das Umsatzwachstum, das die Branche 2016 im Vergleich zum Vorjahr erzielen konnte. Außerdem wird die Kundenzusammensetzung der privaten Sicherheitsdienstleister in Deutschland abgebildet. Am stärksten vertreten sind hierbei Banken, Behörden und öffentliche Dienste. Ursula Grahn

https://de.statista.com/infografik/9460/sicherheitswirtschaft-boomt/