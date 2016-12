Silvester 2016: Neun von zehn Deutschen übermitteln Neujahrsgrüße elektronisch

■ 41 Prozent nutzen in der Silves­ter­nacht SMS und Messenger-Dienste.

■ Anrufe sind belieb­teste Form der elektro­ni­schen Grüße.

■ Bitkom gibt Tipps für den Nachrich­ten­ver­sand zum Jahres­wech­sel.

Zum Jahres­wech­sel wollen neun von zehn Deutschen (90 Prozent) ihre Neujahrs­grüße auf elektro­ni­schem Weg versen­den. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Befra­gung im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom ergeben. Vier von zehn Bundes­bür­gern (41 Prozent) möchten Freun­den und Familie per Kurznach­richt ein frohes neues Jahr wünschen. Belieb­ter als die SMS oder Messenger-Dienste wie Whats­App und iMessage sind nur Telefon­ge­sprä­che. Acht von zehn Befrag­ten (78 Prozent) rufen an, um ihre Grüße zu überbrin­gen. Jeweils jeder Vierte (26 Prozent) sendet eine E-Mail oder grüßt per Brief oder Karte (23 Prozent). Jeder achte Bundes­bür­ger (12 Prozent) postet seine Grüße in einem sozia­len Netzwerk wie Facebook oder Twitter, jeder Zehnte (10 Prozent) grüßt Freunde und Verwandte per Video­te­le­fo­nie.

Unter­schiede gibt es vor allem zwischen den Alters­grup­pen: Bei allen Befrag­ten unter 65 Jahren sind Anrufe, Kurznach­rich­ten und E-Mails die belieb­tes­ten Wege, um Neujahrs­grüße zu verschi­cken. Ledig­lich in der Genera­tion 65-Plus spielt der Brief oder die klassi­sche Karte eine größere Rolle als E-Mail und Kurznach­richt: In dieser Alters­gruppe will knapp jeder Dritte (29 Prozent) auf dem Postweg grüßen. Trotz­dem verschickt auch jeder vierte Deutsche ab 65 (24 Prozent) Kurznach­rich­ten und jeder Neunte ab 65 (11 Prozent) verschickt E-Mails. Soziale Netzwerke werden vor allem von der jünge­ren Genera­tion genutzt: 22 Prozent der 14- bis 29-Jährigen posten ihre Neujahrs­grüße auf Platt­for­men wie Facebook, Twitter, Insta­gram oder Snapchat. Unter den 30- bis 49-Jährigen planen dies 15 Prozent, unter den 50- bis 64-Jährigen 11 Prozent.

Damit die Neujahrs­grüße per Kurznach­richt recht­zei­tig beim Empfän­ger ankom­men, gibt der Digital­ver­band Bitkom einige Hinweise:

Techni­scher Hinter­grund

Trotz erhöh­ter Server­ka­pa­zi­tä­ten bei den Netzbe­trei­bern sind an Silves­ter beim SMS-Versand zwischen­zeit­lich leichte Verzö­ge­run­gen möglich, da die Nachrich­ten alle in der Kurzmit­tei­lungs­zen­trale des Netzbe­trei­bers ankom­men und dort nachein­an­der abgear­bei­tet werden. Beim Versand von Messenger-Nachrichten kommt es vor allem darauf an, dass Sender und Empfän­ger mit dem Inter­net verbun­den sind. Wie die Nachrich­ten auf dem Weg behan­delt werden, hängt dann vom jeweils genutz­ten Dienst wie Whats­App, iMessage oder Hangouts ab.

Vor Mitter­nacht verschi­cken

Wer die Silvester-Nachricht einige Minuten vor Mitter­nacht verschickt, rutscht schon vor dem großen Andrang durch die Leitung. Aller­dings ist in diesem Fall nicht ausge­schlos­sen, dass die Neujahrs­grüße noch im alten Jahr vom Empfän­ger gelesen werden.

Nachricht vorschrei­ben und gegen Mitter­nacht absen­den

Schnell auf den Weg bringen können Handy­nut­zer die Neujahrs­grüße, wenn sie den Text vorschrei­ben und als Entwurf speichern. Zum Jahres­wech­sel müssen sie dann keine Zeit mit dem Tippen verbrin­gen. Wer mehrere Perso­nen mit gleich­lau­ten­den Grüßen versor­gen möchte, sollte außer­dem eine Empfän­ger­liste anlegen. Ein Knopf­druck genügt, schon gehen alle Nachrich­ten auf die Reise. Nutzer von Messenger-Diensten wie Whats­App können auf dem Smart­phone die Inter­net­ver­bin­dung zunächst abschal­ten und die Nachrich­ten vorbe­rei­ten. Schal­ten sie die Verbin­dung um Mitter­nacht wieder ein, werden die Grüße dann automa­ti­sch versandt. In der Zwischen­zeit ist die Nutzung anderer Apps, die eine Inter­net­ver­bin­dung benöti­gen, jedoch ebenfalls einge­schränkt.

Mit Termin­ver­sand entspannt weiter­fei­ern

Wer für Neujahrs­grüße die Silves­ter­party nicht unter­bre­chen möchte, sollte das Inter­net nutzen. Viele Netzbe­trei­ber und E-Mail-Anbieter ermög­li­chen einen zeitver­setz­ten Nachrich­ten­ver­sand, auch manche Messenger-Dienste bieten diese Funktion. Smartphone-Nutzer können für die termi­nier­ten Nachrich­ten zudem spezi­elle Apps nutzen, die einen zeitge­steu­er­ten Versand erlau­ben. Damit können die Grüße in aller Ruhe vorbe­rei­tet werden. Der eigent­li­che Versand wird dann automa­ti­sch zum vorher ausge­wähl­ten Zeitpunkt ausge­löst. Doch auch beim Termin­ver­sand ist der an Silves­ter hohe Daten­ver­kehr zu berück­sich­ti­gen. Außer­dem sollten die Nutzungs­be­din­gun­gen genau unter die Lupe genom­men werden, denn in manchen Fällen werden zusätz­li­che Gebüh­ren fällig.