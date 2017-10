Skilanglauf trifft den Wunsch nach Natur, Entschleunigung und Sicherheit

Die Trendstudie »Wintersport in Deutschland 2017/2018« zeigt ein steigendes Interesse der Deutschen an der Wintersportart Skilanglauf [1]. Darüber hinaus untersucht sie die Urlaubsbedürfnisse der Deutschen und stellt einen ausgeprägten Wunsch nach Entschleunigung und aktivem Natururlaub mit der Familie sowie ein Sicherheitsbedürfnis bei der Wahl des Urlaubsortes fest.

Die Trendstudie verdeutlicht, dass Skilanglauf die kommende Wintersportart ist: Rund 35 Millionen Deutsche (51 Prozent) interessieren sich für diesen Sport. So verzeichnet Langlauf mit einem Anstieg von zehn Prozent mehr Neu- und Wiedereinsteiger als der alpine Skisport und Snowboardfahren. Im Gegensatz zu diesen beiden Sportarten spricht Skilanglauf alle Altersgruppen an. Die wachsende Beliebtheit des Skilanglaufs erklärt sich durch allgemeine gesellschaftliche Trends, die die Urlaubsbedürfnisse der Deutschen prägen und die in der Wintersportart Langlauf vereint werden. Elias Walser, Geschäftsführer der Olympiaregion Seefeld, sieht die Studienergebnisse in seiner täglichen Arbeit und im Umgang mit den Urlaubern bestätigt: »Wir beobachten die wachsende Popularität des Sports bereits seit mehreren Jahren und bedienen diese Bedürfnisse unserer Urlauber umfassend.«

Mehr Familie, weniger WhatsApp und Facebook

Für die Deutschen sind aktiver Natururlaub und Entschleunigung mit der Familie die relevantesten Faktoren bei einer Urlaubsplanung. Auch Sicherheit und regionale Küche zeigen sich bei der Wahl des Urlaubsortes von Bedeutung. Im Zentrum steht dabei für 81 Prozent der Befragten das Abschalten vom Alltag und damit einhergehend eine geringere Nutzung von digitalen Medien. 71 Prozent geben an, die Beschäftigung mit Internet oder sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp im Urlaub herunterzufahren, um dem Stress der Allgegenwärtigkeit zu entkommen und mehr Ruhe für andere Dinge zu haben. Verbunden damit möchten rund 80 Prozent der Deutschen mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen und die Nähe zueinander fördern.

Bewegung in der Natur und Sicherheit

Im Kontext von Entschleunigung spielt die Natur als Sehnsuchtsfeld und Kraftquelle eine besondere Rolle. So bestätigen 73 Prozent der Deutschen, sich gerade durch ein aktives, bewusstes Naturerleben und Bewegung an der frischen Luft zu erholen. Die Relevanz von Sicherheit zeigt sich darin, dass 71 Prozent der Befragten angeben, Urlaubsorte mit Terror- oder Kriminalitätshintergrund zu meiden – 53 Prozent versuchen aus diesem Grund, mehr Urlaub mit dem Auto, unter anderem in den DACH-Ländern, zu machen. Regionale Küche ist für 72 Prozent der Deutschen wichtig: Traditionelle Gerichte und Produkte fördern das Urlaubsgefühl und damit das persönliche Wohlbefinden.

Skilanglauf erfüllt die Urlaubsbedürfnisse

Die Studienergebnisse zeigen, dass ein Skilanglauf-Urlaub in besonderer Weise den Bedürfnissen der Deutschen entspricht. Dies gilt nicht nur hinsichtlich Sicherheit, sondern vor allem in Bezug auf die Wünsche nach Natur, Entschleunigung, Familie und regionaler Küche. Die größten Skilanglauf-Motivatoren sind für 84 Prozent der Befragten die Bewegung an der frischen Luft und für 77 Prozent das bewusste Naturerleben. Als Sportart, die den ganzen Körper beansprucht und die Kondition trainiert, ist es über Skilanglauf auch möglich, die Entspannung zu fördern – ein Faktor, der für 64 Prozent der Befragten von großer Bedeutung ist. Die gleichmäßigen Bewegungen verbessern die Konzentrationsfähigkeit und erlauben, Körper und Seele »baumeln zu lassen«. Da beim Langlauf eher in Gruppen und in gleichmäßigem Tempo gefahren wird, lässt sich darüber hinaus die Geselligkeit und das Gemeinschaftsgefühl stärken (für 56 Prozent relevant). Dies kommt insbesondere dem Wunsch nach »mehr Familie« zugute. Die Bedeutung von Ernährung spiegelt sich in der Auswahl des Ski Langlauf-Urlaubsortes wieder. Ein Angebot an regionalen Gerichten/Produkten stellt sich mit 66 Prozent als das wichtigste Kriterium dar – gefolgt von Schneesicherheit (59 Prozent) und Serviceorientierung vor Ort (56 Prozent).

»Die Studienergebnisse bestätigen die Rückmeldungen, die wir von unseren Gästen erhalten. Wir bekommen von ihnen immer wieder zurückgespielt, dass sie unsere Ausrichtung auf Langlauf, Familie, Entschleunigung und die regionale Küche zu schätzen wissen«, erläutert Elias Walser, Geschäftsführer der Olympiaregion Seefeld.

[1] Für die repräsentative Befragung interviewte Kantar TNS 1.011 Deutsche ab 18 Jahren.