Der Bedarf an IT-Fachkräften ist ungebrochen hoch. Der Branchenverband Bitkom beziffert die Anzahl der offenen Vakanzen mit IT-Schwerpunkt aktuell auf 51.000 Stellen. Auf der Recruiting-Plattform job and career at CeBIT 2017 in Hannover treffen Fach- und Führungskräfte sowie Hochschulstudenten und Absolventen aus dem IT-Bereich auf attraktive potenzielle Arbeitgeber. Die CeBIT findet vom 20. bis 24. März 2017 auf dem Messegelände in Hannover statt und ist zugleich die größte Jobbörse der Branche.

job and career widmet sich auf der CeBIT speziell dem Recruiting und der Karriereplanung innerhalb der IT-Branche. Dabei erhalten Sie als Besucher auf mehr als 3.000 m² Ausstellungsfläche einen umfassenden Überblick über mögliche Arbeitgeber der IT-Branche. Zusätzlich können Sie über integrierte Tablet-PCs, den sogenannten Jobwalls, aktuelle Vakanzen abrufen und direkt ausdrucken.

Für Anregung und Inspiration wird unser Vortragsprogramm sorgen. Auf der job and career STAGE werden brandaktuelle Themen wie die Digitalisierung, Arbeiten 4.0 oder die Generation Y diskutiert. Renommierte Keynote-Speaker informieren über Branchentrends und geben Tipps rund um berufliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Zudem bietet die Recruiting-Plattform eine Vielzahl an kostenlosen Bewerberservices, um Sie optimal auf den Einstieg in Ihr Wunschunternehmen vorzubereiten, wie zum Beispiel einen Fotografen für kostenlose Bewerbungsbilder oder einen Bewerbungsmappen-Check.