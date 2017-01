Smart Home gewinnt an Beliebtheit

Ein intel­li­gen­tes Zuhause, in dem alle Geräte mitein­an­der verbun­den sind und sich über das Smart­phone oder Tablet überwa­chen und steuern lassen, wird bei Verbrau­chern zuneh­mend belieb­ter. Der Markt für sogenannte Smart-Home-Lösungen in Deutsch­land entwi­ckelte sich laut aktuel­ler Zahlen aus dem GfK Handels­pa­nel 2016 in Richtung Massen­markt. Insge­samt stieg der Umsatz in den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 um 10 Prozent auf 3,1 Milli­ar­den Euro.

Smarte Unter­hal­tungs­elek­tro­nik verkauft sich am häufigs­ten

Neue Smart-Home-Lösungen von verschie­de­nen Herstel­lern unter­schied­lichs­ter Branchen geben dem Markt in Deutsch­land Rücken­wind. Mit 4,1 Millio­nen verkauf­ter smarter Produkte im Bereich Enter­tain­ment gehört das Segment der vernetz­ten Unter­hal­tungs­elek­tro­nik zu den verkaufs­stärks­ten Katego­rien. Das Wachs­tum in diesem Bereich fällt jedoch im Vergleich zum Vorjahr gerin­ger aus. Diese Entwick­lung trägt zu einem modera­ten Umsatz­wachs­tum im Smart-Home-Markt von insge­samt 10 Prozent bei.

Am zweit­häu­figs­ten wurden in 2016 Smart-Home-Lösungen im Bereich Commu­ni­ca­tion & Control Devices verkauft (1,2 Millio­nen Geräte). Dabei handelt es sich haupt­säch­lich um smarte Steck­do­sen sowie sogenannte Gateways und Smart-Home-Steuerungsboxen. Diese fungie­ren als Trans­mit­ter zwischen Smart-Home-Sensoren und dem Inter­ne­t­rou­ter.

Auch das Umsatz­vo­lu­men vernetz­ter Produkte im Bereich der Haushalts­groß­ge­räte hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 145 Millio­nen Euro verdop­pelt. Beson­ders beliebt bei den Verbrau­chern sind Wasch­ma­schi­nen, die sich vernetzt steuern lassen. Ähnlich verhält sich der Markt für intel­li­gente Haushalts­klein­ge­räte. Das Umsatz­vo­lu­men für vernetzte Produkte in diesem Bereich hat sich im Vorjah­res­ver­gleich ebenfalls auf 122 Millio­nen Euro verdop­pelt. Vor allem intel­li­gente Lösun­gen im Bereich der Staub­sau­ger und Espres­so­voll­au­to­ma­ten verzeich­ne­ten einen erheb­li­chen Umsatz­an­stieg auf 9 bezie­hungs­weise 26 Millio­nen Euro – auch aufgrund einer höheren Verfüg­bar­keit

Smarte Sicher­heits­tech­no­lo­gie fürs Eigen­heim bei Deutschen beliebt

Auch die klassi­sche Heimau­to­ma­ti­sie­rung mit dem Segment Automa­tion & Security schließt sich dem dynami­schen Wachs­tum der zuvor genann­ten Waren­grup­pen an. Nach den Waren­grup­pen Smart Enter­tain­ment und Commu­ni­ca­tion & Control Devices liegt das Segment mit 0,7 Millio­nen verkauf­ten Geräten auf Platz 3. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Absatz­wachs­tum von 67 Prozent.

Insbe­son­dere das Umsatz­wachs­tum in den Produkt­ka­te­go­rien intel­li­gen­ter Visual Cams bezie­hungs­weise Überwa­chungs­ka­me­ras sowie LED-Lampen spiegelt die positive Entwick­lung wider. Das gesamte Umsatz­vo­lu­men in den genann­ten Produkt­ka­te­go­rien beträgt 71 Millio­nen Euro bezie­hungs­weise 8,6 Millio­nen Euro. Auch die Anzahl der Marken, die intel­li­gente Produkte in diesen Katego­rien verkau­fen, hat sich in 2016 von 147 auf 176 Marken erhöht.

Der Anteil der verkauf­ten LED-Lampen im Segment Home Automa­tion & Security beträgt 28 Prozent (197 Tausend Geräte). Mit einem Absatz­wachs­tum von 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stellen diese Produkte damit die zweit­wich­tigste Waren­gruppe da.

Nicht nur die steigende Nachfrage nach Überwa­chungs­ka­me­ras zeigt eine steigende Sensi­bi­li­tät bezüg­lich der indivi­du­el­len Sicher­heit. Im Bereich der sogenann­ten smarten Alert Detec­tors, wie zum Beispiel vernetz­ba­ren Rauch­mel­dern, Wasser­sen­so­ren und Kohlemonoxid-Sensoren, stiegen die Umsätze um mehr als 100 Prozent an. Es wurden bis Oktober dieses Jahres 40.000 Alert Detec­tors verkauft.

Die Preise von intel­li­gen­ten vernetz­ten Produk­ten und tradi­tio­nel­len Model­len gehen derzeit deutlich ausein­an­der. In der Produkt­ka­te­go­rie der Alert Detec­tors liegt der Durch­schnitts­preis für ein tradi­tio­nel­les Gerät zum Beispiel bei 12 Euro. Vernetzte Produkte dieser Katego­rie kosten im Durch­schnitt 33 Euro. Insge­samt kann ein Preispre­mium für Smart-Home-Lösungen erreicht werden.