Smart Home: Wenn der Kühlschrank mit dem Ofen spricht

In zehn Jahren werden die Haushalte der Deutschen kaum wiederzuerkennen sein. Hersteller von Haushaltsgeräten wie Branchenfremde arbeiten an digitalen Zusatzangeboten wie Apps und neuen Diensten, die das Zuhause revolutionieren werden. Die Managementberatung Oliver Wyman hat einen Blick in den Haushalt von Morgen geworfen.

Morgens aufste­hen, die Espres­so­ma­schine hat bereits den Lieblings­kaf­fee gebrüht und das Frühstück muss nur noch aus dem Ofen genom­men werden. Kommu­ni­ziert mit den Küchen­ge­rä­ten hat wahlweise das Handy, der Wecker oder vielleicht auch nur der Licht­schal­ter im Bad. Was heute noch Zukunfts­mu­sik ist, könnte bald Reali­tät werden. Die Berater von Oliver Wyman erwar­ten, dass bis 2020 mehr als 50 Prozent aller Haushalts­ge­räte vernetzt sein werden. »Im Vergleich zu anderen Branchen wie Automo­bil oder Sport­ar­ti­kel steht der Haushalts­sek­tor zwar noch relativ am Anfang,« sagt Martin Schulte, Partner und Konsum­gü­ter­ex­perte bei Oliver Wyman. »Aber Inves­ti­tio­nen in unter­stütz­tes Kochen oder mitein­an­der kommu­ni­zie­rende Hausge­räte zeigen: Auch der Haushalts­sek­tor wird umgekrem­pelt. Insbe­son­dere, da viele dieser Neuhei­ten Teil des Trends zum Smart Home sind und sich wie Puzzle­stü­cke zusam­men­fü­gen.«

Intel­li­gente Vernet­zung als Basis für Innova­tio­nen

Entwick­lun­gen wie unbegrenzte Vernet­zung, Augmen­ted Reality und Big Data eröff­nen neue Möglich­kei­ten für sogenannte »Use Cases«, die Kunden einen Mehrwert bieten. Im »Smart Home« kommu­ni­zie­ren Ofen, Wecker und zum Beispiel das Auto mitein­an­der. Der Kühlschrank von Morgen ist mit Senso­rik ausge­stat­tet die erkennt, welche Produkte bald nicht mehr vorrä­tig sind und dem Smart­phone mitteilt, diese auf die Einkaufs­liste zu setzen. »Haushalts­ge­räte herzu­stel­len und zu vertrei­ben reicht in der Zukunft nicht mehr aus, um erfolg­reich zu sein,« sagt Martin Schulte. »Herstel­ler müssen neue Erlös­quel­len in ihrem Ökosys­tem ausschöp­fen.«

Die etablier­ten Herstel­ler arbei­ten bereits an neuen Lösun­gen, um sich in diesem Bereich zu positio­nie­ren. So haben die BSH und LG mit Mykie und Smart­ThinQ inter­ak­tive Schnitt­stel­len vorge­stellt, die Haushalts­ge­räte über WLAN verbin­den und mit dem Besit­zer inter­agie­ren. Doch sie müssen sich gegen neue Anbie­ter durch­set­zen, die ihnen das Terrain strei­tig machen wollen. Das am meisten umkämpfte Feld ist wohl der Bereich »Connec­ted Home«, mit Google (Nest), Apple (Home Kit) und Amazon (Echo) als promi­nen­tes­ten Vertre­tern.

Martin Schulte: »Schnel­les Handeln ist gefragt, denn die Eintritts­bar­rie­ren für inter­na­tio­nale Tech-Unternehmen sind angesichts gerin­ger Techno­lo­gie­kos­ten niedri­ger denn je.« Das Inter­esse an solchen Themen zeigen die zahlrei­chen Start-ups, die mittler­weile im Feld »Connec­ted Home« aktiv sind. Das Smart-Kitchen-Start-up Innit ist beispiels­weise mit üppigen 25 Millio­nen US-Dollar Invest­ment ausge­stat­tet und arbei­tet an neuen Ansät­zen des Kochens.

Vom »Zu Hause Kochen« zum »Zu Hause Essen«

Darüber hinaus gibt es noch weitere Berei­che zu erschlie­ßen – etwa das »Zu Hause Essen«. Start-ups wie Foodora oder Hello Fresh revolu­tio­nie­ren den Markt mit enormen Wachs­tums­ra­ten. Dabei treiben sie eine Entwick­lung an vom »Zu Hause Kochen« hin zum »Zu Hause Essen« – mit womög­lich weitrei­chen­den Folgen. Eine voll ausge­stat­tete Küche ist in dieser Welt nicht mehr nötig, um zu Hause gut zu essen. Erste Neubau­pro­jekte in Berlin sehen bereits separate Räumlich­kei­ten im Eingangs­be­reich vor, um verzehr­fer­tige Lebens­mit­tel­lie­fe­run­gen warm oder gekühlt zu halten.

Gleich­zei­tig entwi­ckeln sich neue Kunden­be­dürf­nisse, die mögli­che Erlös­quel­len für Herstel­ler darstel­len. Dazu gehören etwa platz­spa­rende Geräte, die für unter­schied­li­che Funktio­nen einge­setzt werden können – etwa ein Gerät, das gleich­zei­tig Gemüse waschen, schnei­den und kochen kann, wie es Serenti anbie­tet. Oder aber ganz neue Platt­for­men für die Küche von Morgen. Die Platt­form von Innit etwa versteht sich auch als Lösung für weniger Lebens­mit­tel­ab­fälle im Haushalt, indem Rezepte für die noch vorrä­ti­gen Lebens­mit­tel abhän­gig von der Haltbar­keit vorge­schla­gen werden. »Herstel­ler müssen neue Fähig­kei­ten aufbauen, die vor allem den Kunden mit seinen Bedürf­nis­sen in den Mittel­punkt stellen,« sagt Branchen­ex­perte Schulte. »Nur so lassen sich Anwen­dun­gen identi­fi­zie­ren, die für den Kunden einen Mehrwert in seinem Alltag liefern.«