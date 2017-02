Smart Services im Zeitalter der Digitalisierung USU World am 10. und 11. Mai 2017 im Kosmos Berlin

Deutsche Unternehmen brauchen eine neue digitale Service-Kultur. Und die Zeit drängt: aktuelle Studien von KPMG, Experton Group und Accenture fordern von der Industrie und Politik deutlich mehr Anstrengungen. Denn bislang fehlen überzeugende Umsetzungskonzepte. Vernetzte Kunden und Endanwender erwarten maßgeschneiderte, personalisierte Angebote auf allen Kanälen. Daher sind IT- und Kundenservice-Abteilungen die entscheidenden Akteure bei der Steuerung und Umsetzung dieser Transformationsprozesse.

In diesem herausfordernden Umfeld bietet die USU World 2017 Service-Organisationen neue Ideen, Best Practices und Technologien für die erfolgreiche Digitalisierung ihrer IT- und Kundenservices. Die Fach- und Kunden-Konferenz der USU-Gruppe findet am 10. und 11. Mai 2017 im Kosmos Berlin statt, dem ehemals größten Kino der DDR. Unter dem Motto „Our Mission: Digital Transformation“ beschäftigen sich 500 Fach- und Führungskräfte mit den vielfältigen Facetten von „Smart Services“ – für alle wissensintensiven Dienstleistungen rund um das Management von IT, Call- und Service-Center-Leistungen oder Aktivitäten des Technischen Kundendiensts.

Neben Trends wie Self-Service, Chatbots oder Service-Automatisierung stehen folgende Themen und Praxiserfahrungen im Mittelpunkt:

IT-Servicemanagement

Software Asset Management

Business Service Monitoring

Aktive Wissensdatenbanken im IT- und Kundenservice

Social Business & Social CRM

Industrial Smart Services

Weitere Informationen zur Fachtagung und Anmeldung finden Interessierte auf

www.usu-world.com