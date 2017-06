Smarte Nachrichten sind die Ausnahme

Smart Devices spielen für den Nachrichtenkonsum bislang laut Digital News Report 2017 praktisch keine Rolle. Demnach werden smarte Lautsprecher wie der Amazon Echo und Google Home hierzulande nicht für das Abrufen von News genutzt. Ähnlich sieht es bei Smartwatches aus, die nur ein Prozent der befragten Deutschen einsetzen, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren. Das soll sich aber bald ändern – zumindest soweit es die Sprachassistenten betrifft. In den USA haben bereits mehr Befragte über Alexa und Co. auf Nachrichten zu als über eine Smartwatch. Smarte Lautsprecher werden gegenwärtig in vielen Medien als kommender Kanal der Nachrichtenverbreitung und -nutzung gehandelt. Und erste Redaktionen kündigen an, sich mit dem Thema zu befassen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10002/nutzung-von-smarten-lautsprechern-smartwatches-fuer-nachrichten/