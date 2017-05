Smarte Uhren und Armbänder: Wearables-Markt wächst um 25 Prozent

102,4 Millionen Wearables konnten die Herstelle laut IDC im vergangenen Jahr absetzen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 25 Prozent. Am besten verkaufen sich weiterhin reine Fitness-Tracker. So verkaufte Fitbit 22,5 Millionen seiner Fitness-Armbänder. Das chinesische Unternehmen Xiaomi konnte sein Mi Band rund 15,7 Millionen Mal an den Kunden bringen. Die Apple-Watch-Verkäufe schätzen die Analysten auf 10,7 Millionen, das entspricht einem Rückgang von 7,9 Prozent. Samsung konnte dagegen den Absatz um 38,6 Prozent steigen, bleibt aber mit 4,4 Millionen verkauften Galaxy-Smartwatches hinter der Konkurrenz zurück. Mathias Brandt

