Smartphone-​Betriebssysteme: Das Duopol

Wer im Jahr 2010 ein Smartphone kaufen wollte, stand vor einer schwierigen Entscheidung. Denn wenn man sich damals für ein Gerät entschied, musste man gleichzeitig die Wahl zwischen zahlreichen konkurrierenden Plattformen treffen. Erinnern Sie sich an BlackBerry, Symbian, Windows oder Bada? All diese Smartphone-Betriebssysteme konkurrierten vor sieben Jahren noch mit Android und iOS, deren kombinierter Marktanteil damals bei nur 39 Prozent lag.

Mittlerweile spielt selbst Microsoft im Smartphone-Markt nur noch eine winzige Nebenrolle, während Apple und Google mit ihren Plattformen iOS und Android de facto ein Duopol etabliert haben. Laut einer aktuellen Prognose von IDC, wird der Marktanteil der beiden Platzhirsche sich in diesem Jahr auf 99,8 Prozent belaufen. Interessanterweise erwarten die Marktforscher auch in Zukunft keinerlei Bewegung im Markt: Auch 2021 werden Android und iOS die einzigen relevanten Smartphone-Plattformen sein, bei relativ stabiler Aufteilung des Marktes. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/9651/marktanteil-smartphone-betriebssysteme/

Google, die Milliarden-​Marke

Die Keynote der diesjährigen Google I/O war auch in diesem Jahr gespickt mit Daten zur Nutzung der verschiedenen Angebote des Suchmaschinenriesen. So bezifferte Google-CEO Sundar Pichai die Zahl der aktiven Android-Geräte auf zwei Milliarden. Sieben Services des Unternehmens werden mittlerweile von mindestens einer Milliarde Menschen genutzt. Täglich sehen sich Onliner eine Milliarde Stunden lang Videos auf YouTube an. Außerdem haben Android-Nutzer weltweit im vergangenen Jahr 82 Milliarden Apps aus dem Play Store heruntergeladen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9455/nutzung-von-google-angeboten/