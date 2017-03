Smartphonenutzung: Jeder Sechste macht Selfies bei der Arbeit

Beim Shoppen, im Urlaub oder beim Sport: In einer aktuellen Umfrage wollten Statista und YouGov wissen, in welchen Situationen die Deutschen Selfies machen. Das Ergebnis: Die meisten fotografieren sich in den eigenen vier Wänden. In der Umfrage gaben 58 Prozent der Befragten an, zuhause schon Selfies von sich gemacht zu haben. Jeder Zweite (52 %) fotografiert sich selber im Urlaub. Selfies beim Sport sind dagegen weniger verbreitet (12 %), wie die Statista-Grafik zeigt.

Ein Ergebnis überrascht: Jeder sechste Befragte gab an, Selfies von sich bei der Arbeit zu machen. Wie spannend diese Aufnahmen vor dem Schreibtisch für die Betrachter sind, ist jedoch eine andere Frage. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8539/orte-an-denen-die-deutschen-selfies-machen/

Social Media: Die häufigsten Gründe für Selfies

Ob zuhause im Wohnzimmer oder zwischen hunderten Menschen beim Open Air Festival mithilfe eines weit von sich gestreckten Sticks: Der Trend zu Selfies hat sich mittlerweile in Deutschland etabliert. Warum Menschen von sich selber Fotos machen und diese mit Freunden oder in sozialen Netzwerken teilen, haben YouGov und Statista in einer gemeinsamen Umfrage ermittelt.

Für viele Menschen sind Selfies ein Mittel, um sich im Chat, auf Facebook, Instagram oder Snapchat zu inszenieren. Knapp der Hälfte der Befragten geht es jedoch gar nicht darum, nur ihr Gesicht zu zeigen, sondern zu zeigen, was sie gerade machen. 11 Prozent wollen zeigen, dass sie ein schönes Leben haben, wie die Statista-Grafik zeigt. Immerhin 9 Prozent geben zu, mit Selfies anderen zeigen zu wollen, wie schön sie sind. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8537/die-haufigsten-gruende-fuer-selfies/