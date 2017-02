Snapchat wächst rasant

Snap hat bei der US-Börsenaufsicht die nötigen Unterlagen für den Börsengang eingereicht. Das Unternehmen hinter der Snapchat-App will so rund drei Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Marktwert würde dann auf 25 Milliarden US-Dollar steigen. Zuletzt wurde Snap von Investoren auf 18 Milliarden US-Dollar taxiert. Die App wird gegenwärtig von 159 Millionen Menschen täglich genutzt, darunter 52 Millionen aus Europa. Snapchat ist zwar in den letzten drei Jahren rasant gewachsen, schreibt aber keine schwarzen Zahlen. Im Gegenteil: Trotz steigender Umsätze liefen 2016 rund 515 Millionen US-Dollar Verlust auf. Mathias Brandt

Is Instagram Killing Snapchat Stories?

Image-sharing app Instagram ended the year on a high note, reaching a milestone of 600 million monthly users, double the amount of users its competitor Snapchat has.

In August last year, Instagram launched a near perfect copy of Snapchat Stories, a functionality which lets users create a secondary feed of content that is only available for 24 hours from the time of posting. Recently, Instagram struck again and added stickers to its stories functionality – just like Snapchat.

While Instagram’s growth is impressive; Snapchat comes with a markedly higher growth rate of 74 percent (CAGR 13 – 16) and, as this chart illustrates, higher uptake of its stories functionality. Claire Fastner

