So denkt das Netz über das iPhone X

Wie ist die deutschsprachige Kommunikation im Netz zum iPhone X innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung verlaufen?

Am meisten werden Face-ID und Preis besprochen, die Kommunikation fällt überwiegend negativ aus.

Vor gut einer Woche wurde das iPhone X vorgestellt. Im Netz wird das lang erwartete Jubiläums-Smartphone von Apple seitdem heiß diskutiert. VICO, ein Unternehmen im Bereich Social-Media-Monitoring, hat eine Woche lang deutschsprachige Beiträge im Netz analysiert und stellt fest: Am häufigsten und am negativsten besprochen werden der Preis und die neue Gesichtserkennung des iPhones. Besonders viele Threads zum Thema gibt es im Forum von computerbase.de

In 40 Prozent aller Beiträge wird die Preiserhöhung positiv bewertet

Die meisten Beiträge im Netz beziehen sich auf den Preis des neuen iPhones. Über 50 Prozent der Kommunikation fallen darauf, dass das Jubiläums-iPhone mit einem Einzelhandelspreis ab 1.149 Euro auch das teuerste iPhone aller Zeiten ist. Etwa 45 Prozent aller Beiträge von Nutzern befassen sich zudem mit der neuen Gesichtserkennung Face-ID, die Apples Fingerabdrucksensor ersetzt. Beide Themen werden überwiegend negativ diskutiert. Dennoch äußern sich ganze 40 Prozent der Nutzer positiv über Apples neue Preispolitik – verblüffend. Die neue Gesichtserkennung bewerten hingegen nur 23 Prozent als gut.

Je weniger ein Thema besprochen wird, umso positiver

Positiver, aber auch deutlich weniger werden hingegen das neue Design des iPhones, die optimierte Kamera und die neue Funktion des kabellosen Ladens besprochen. In nur 17 Prozent aller erfassten Beiträge findet Kommunikation zum Design statt, 13 Prozent haben Bezug zur Kamera und nur etwas über 5 Prozent zur induktiven Ladefunktion. Dem neuen Design stehen 53 Prozent der Nutzer positiv gegenüber, 64 Prozent loben die verbesserte Kamera und ganze 77 Prozent der Beiträge, die sich mit dem kabellosen Laden befassen, sind positiver Natur. Zu großen Teilen werden natürlich mehrere Funktionen in einem Beitrag besprochen.

Kritikpunkte: Sicherheitsbedenken durch Face-ID

Da die Themen, die am häufigsten besprochen werden, überwiegend negativ bewertet werden, sind insgesamt nur 36 Prozent der Beiträge zum iPhone X positiv. Das liegt neben dem hohen Preis des Geräts überwiegend an den hohen Sicherheitsbedenken in Bezug auf Apples Face-ID. So machen sich die Nutzer unter anderem Sorgen um eine ständige Videoüberwachung und die damit einhergehende Einschränkung der Privatsphäre.

Außerdem wird bemängelt, dass die aktuellen Technologien des iPhones bereits in ähnlichem Umfang und mit ähnlichen Leistungsmerkmalen in älteren Modellen von Samsung eingesetzt wurden. In diesem Zusammenhang wird auch das neue OLED-Display des iPhones kritisiert, dessen extrem negative Bewertung jedoch dadurch verfälscht wird, dass diese häufig in Bezug auf das neue Design und die Gesichtserkennung erfolgt. So fallen nur 17 Prozent der Beiträge zum Display positiv aus.

In diesen Foren wird am meisten diskutiert

Im Forum von ComputerBase finden sich mit Abstand am meisten Threads zum neuen iPhone. Seit der diesjährigen Apple Keynote wurden fast 200 Diskussionsfäden eröffnet. Die zweithöchste Anzahl an Threads finden sich im Forum von areamobile, die dritthöchste bei hardwareLUXX. Auf Platz vier und fünf landen die Foren MacUser.de und extreme.pcgameshardware.de.

Marc Trömel, Geschäftsführer von VICO, kommentiert die Analyse: »Wie jedes Jahr ist die Veröffentlichung des neuen iPhones ein riesen Thema im Netz und Apple-Jünger und -Gegner liefern sich einen Schlagabtausch. Obwohl die Diskussion insgesamt negativ ausfällt, wird das neue iPhone unserer Einschätzung nach auch in diesem Jahr wieder ein Kassenschlager. Marketing-Strategien wie die der künstlichen Verknappung beherrscht Apple in Perfektion und so werden sich am 3. November wieder Schlangen vor den Apple-Stores auf der ganzen Welt bilden. Aufgrund des erhöhten Preises und dem großen Hype um das Jubiläums-Phone könnte das iPhone X sogar zum umsatzstärksten iPhone aller Zeiten werde«.

(www.vico-research.com)

Hier die Original-Pressemeldung von Apple.

Die Zukunft ist hier: iPhone X

Vollgepackt mit innovativen Features wie Super Retina Display, TrueDepth Kamerasystem, Face ID und A11 Bionic Chip mit neuraler Architektur.

Apple hat am 12. September 2017 das iPhone X angekündigt, die Zukunft des Smartphones, in einem atemberaubenden Vollglas-Design mit wunderschönem 5,8 Zoll Super Retina Display, A11 Bionic Chip, kabellosem Laden und einer verbesserten rückseitigen Kamera mit dualer optischer Bildstabilisierung. iPhone X bietet Kunden eine innovative und sichere neue Möglichkeit das Gerät mittels Face ID zu entsperren, sich zu authentifizieren und zu bezahlen, was durch die neue TrueDepth Kamera ermöglicht wird. iPhone X wird ab Freitag, 27. Oktober in mehr als 55 Ländern zum Vorbestellen und ab Freitag, 3. November in Geschäften erhältlich sein.

»Seit über einem Jahrzehnt war es unser Bestreben ein iPhone zu kreieren, das zur Gänze ein Display ist. iPhone X ist die Verwirklichung dieser Vision«, sagt Jony Ive, Chief Design Officer von Apple. Mit Einführung des iPhone vor zehn Jahren haben wir das Mobiltelefon mit Multi-Touch revolutioniert. iPhone X läutet eine neue Ära für iPhone ein — eine, in der das Gerät im Erlebnis aufgeht.

»iPhone X ist die Zukunft des Smartphones. Es ist vollgepackt mit unglaublichen neuen Technologien, darunter dem innovativen TrueDepth Kamerasystem, dem wunderschönen Super Retina Display und dem superschnellen A11 Bionic Chip mit neuraler Architektur«, sagt Philip Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. iPhone X ermöglicht packende neue Nutzererfahrungen — vom Entsperren des iPhone mit Face ID über das Spielen beeindruckender AR-Spiele bis hin zum Teilen von Animoji in Nachrichten — es ist der Beginn der nächsten zehn Jahre iPhone.

Wunderschönes Komplettbildschirm-Design

iPhone X bringt ein revolutionäres Design mit einem atemberaubenden Komplettbildschirm-Display, das präzise der Krümmung des Geräts folgt, klar bis hin zu den elegant abgerundeten Ecken. Die vollständig gläserne Vorder- und Rückseite des iPhone besteht aus dem widerstandsfähigsten Glas, das jemals in einem Smartphone Verwendung fand. iPhone X ist in Silber oder Space Grau erhältlich und wird von einem hochglanzpolierten Band aus Edelstahl in chirurgischer Qualität umhüllt und verstärkt. Ein siebenschichtiges Farbverfahren ermöglicht präzise Farbtöne sowie Opazität auf der Glasoberfläche und eine reflektierende optische Ebene verstärkt die intensiven Farben und macht das Design ebenso elegant wie langlebig, während Spritzwasser und Staubschutz erhalten bleiben.1

iPhone X ist ebenso elegant wie langlebig und gleichzeitig spritzwasser- und staubgeschützt.

Bemerkenswertes Super Retina Display

Das wunderschöne 5,8″ Super Retina Display2 ist das erste OLED-Panel, das den Anforderungen des iPhone gerecht wird, mit atemberaubenden Farben, echten Schwarzwerten, einem Kontrastverhältnis von einer Million zu eins und breiter Farbunterstützung mit der besten systemweiten Farbverwaltung in einem Smartphone. Das HDR-Display unterstützt Dolby Vision und HDR10, was im Zusammenspiel Foto- und Videoinhalte noch beeindruckender aussehen lässt. Das Hinzufügen von True Tone passt den Weißabgleich des Displays dynamisch an das Umgebungslicht an und sorgt so für ein natürlicheres, papierähnliches Betrachtungserlebnis.

iOS 11 wurde überarbeitet, um die Vorteile des Super Retina Display voll auszuschöpfen und ersetzt die Hometaste durch schnelle und flüssige Gesten, sodass Kunden auf iPhone X intuitiv und natürlich navigieren können. Einfach von unten nach oben streichen, um von überall aus zum Home-Bildschirm zu gelangen.

Face ID, ein leistungsfähiges und sicheres Authentifizierung-System

Face ID auf iPhone X bringt eine neue Methode zum sicheren Entsperren, Authentifizieren und Bezahlen.

Face ID revolutioniert die Authentifizierung auf iPhone X mit einem hochmodernen TrueDepth Kamerasystem, das aus einem Punktprojektor, einer Infrarotkamera und einem Infrarotbeleuchter besteht und vom A11 Bionic angetrieben wird, um ein Gesicht präzise zu kartographieren und zu erkennen. Diese fortschrittlichen Technologien der Tiefenmessung arbeiten zusammen, um das iPhone auf sichere Art und Weise zu entsperren, Apple Pay zu aktivieren, Zugriff auf sichere Anwendungen und viele weitere neue Funktionen zu erhalten.

Face ID projiziert mehr als 30.000 unsichtbare IR-Punkte. Das IR-Bild und das Punktmuster werden durch neuronale Netze geschoben, um ein mathematisches Modell des Gesichts des Anwenders zu erstellen und die Daten an die Secure Enclave zu senden, um eine Übereinstimmung zu bestätigen, während maschinelles Lernen körperliche Veränderungen des Erscheinungsbilds im Laufe der Zeit nachempfindet. Alle gespeicherten Gesichtsinformationen werden durch die Secure Enclave geschützt, um die Daten extrem sicher zu halten und die gesamte Verarbeitung erfolgt auf dem Gerät und nicht in der Cloud, um die Privatsphäre der Anwender zu wahren. Face ID entsperrt iPhone X nur dann, wenn es der Nutzer ansieht, während umfassend trainierte neuronale Netzwerke dahingehend entwickelt wurden, einer Manipulation durch Fotos oder Masken vorzubeugen.

Neu entwickelte vorderseitige und rückseitige Kameras mit Porträtlicht

iPhone X verfügt über die 7 Megapixel TrueDepth Kamera und eine neu entwickelte rückseitige 12 Megapixel Kamera mit dualem optischen Bildstabilisator (OIS).

Die neue 7 Megapixel TrueDepth Kamera, die Face ID ermöglicht, verfügt über eine breite Farberfassung, automatische Bildstabilisierung sowie präzise Belichtungssteuerung und bringt Porträtmodus auf die vorderseitige Kamera für atemberaubende Selfies mit Tiefenschärfe-Effekt.

iPhone X verfügt außerdem über ein neu entwickeltes rückseitiges 12 Megapixel Dual-Kamerasystem mit dualer optischer Bildstabilisierung. Die ƒ/1,8 Blende an der Kamera mit Weitwinkelobjektiv verbindet sich mit einer verbesserten ƒ/2,4 Blende an der Kamera mit Teleobjektiv für bessere Fotos und Videos. Ein neuer Farbfilter, tiefere Pixel und ein verbesserter, von Apple entwickelter Bildsignalprozessor ermöglichen fortschrittliche Pixelverarbeitung, breite Farberfassung, schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen und bessere HDR-Fotos. Ein neuer 4fach-LED True Tone Blitz bringt eine doppelt so hohe Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung und beinhaltet Slow Sync, was in einer gleichmäßigeren Ausleuchtung von Hintergründen und Vordergründen resultiert.

Die neue Kamera des iPhone X ist mit einem größeren und schnelleren Sensor, einem neuen Farbfilter, tieferen Pixeln und und einem optischen Bildstabilisator (OIS) für die Aufnahme lebendiger Fotos und Videos mit mehr Details ausgestattet.

Die Kameras des iPhone X sind auf das ultimative AR-Erlebnis fein abgestimmt. Jede Kamera ist individuell kalibriert, mit neuen Gyro- und Beschleunigungssensoren für präzises Motion Tracking. Die A11 Bionic CPU erledigt World Tracking, Szenenerkennung und die GPU ermöglicht unglaubliche Grafik mit 60 fps, während der Bildsignalprozessor eine Echtzeitschätzung der Beleuchtung vornimmt. Mit ARKit können iOS-Entwickler die Vorteile der TrueDepth Kamera und der rückseitigen Kameras nutzen, um Spiele und Apps zu erschaffen, die fantastisch immersive und packende Erlebnisse bieten, die weit über den Bildschirm hinausreichen.

Natural Light: Das Gesicht des Subjekts ist vor einem unscharfen Hintergrund scharf abgebildet.

Studio Light: Ein klares Aussehen mit hell beleuchtetem Gesicht des Subjekts.

Contour Light: Dramatische Schatten mit Glanzlichtern und Schwachlichtern.

Stage Light: Das Gesicht des Subjekts wird vor einem tiefschwarzen Hintergrund angestrahlt.

Stage Light Mono: Wie Bühnenlicht, jedoch in klassischem Schwarz-Weiß.

Die neue Kamera liefert außerdem die höchste Qualität der Videoaufzeichnung, die jemals in einem Smartphone erreicht wurde, mit einer besseren Videostabilisierung, 4K Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps und Zeitlupenvideo in 1080p mit bis zu 240 fps. Der von Apple entwickelte Video-Encoder bietet Echtzeitbild- und Bewegungsanalyse für optimale Videoqualität.

Porträtmodus mit Porträtlicht sowohl bei der vorderseitigen als auch den rückseitigen Kameras bringt dramatische Studiobeleuchtungseffekte auf das iPhone und versetzt Kunden in die Lage beeindruckende Porträts mit einem leichten Effekt der Tiefenschärfe in fünf verschiedenen Beleuchtungsstilen aufzunehmen.3

Mit iOS 11 unterstützt iPhone X HEIF und HEVC für bis zu doppelt so starke Komprimierung und Speicherung von bis zu zweimal so vielen Fotos und Videos.

Animoji erweckt Emoji zum Leben

Nutzer des iPhone X können Animoji-Nachrichten aufnehmen und senden, die ihren Gesichtsausdruck widerspiegeln.

Die TrueDepth Kamera erweckt Emojis auf eine neue unterhaltsame Art zum Leben: mit Animojis. In Zusammenspiel mit A11 Bionic erfasst und analysiert die TrueDepth Kamera über 50 verschiedene Gesichtsmuskelbewegungen und animiert diese anschließend in einem Dutzend unterschiedlicher Animojis, darunter ein Panda, ein Einhorn und ein Roboter. Erhältlich als auf iPhone X vorinstallierte iMessage App, können Kunden Animoji-Nachrichten mit ihrer Stimme aufnehmen und versenden, die lächeln, die Stirn runzeln und vieles mehr.

Mit neuem A11 Bionic

A11 Bionic, der leistungsstärkste und intelligenteste Chip aller Zeiten in einem Smartphone, verfügt über ein 6-Kerne-CPU-Design mit zwei Kernen für hohe Performance, die um bis zu 25 Prozent schneller sind, und vier Kernen für hohe Effizienz, die um bis zu 70 Prozent schneller sind als der A10 Fusion und die beste Leistung und Energieeffizienz der Branche liefern. Ein neuer Performance Controller der zweiten Generation kann alle sechs Kerne gleichzeitig einspannen und liefert bis zu 70 Prozent mehr Leistung für vielschichtige Workloads, sodass Kunden mehr Power zur Verfügung steht, während sie gleichzeitig zwei Stunden mehr Batterielaufzeit als bei iPhone 7 erhalten. A11 Bionic integriert außerdem einen von Apple entwickelten Grafikprozessor mit einem 3-Kerne-Design, der bis zu 30 Prozent schnellere Grafikleistung als die Vorgänger-Generation liefert. All diese Leistung ermöglicht unglaubliches neues maschinelles Lernen, AR Apps und packende 3D Spiele.

Die neurale Architektur in A11 Bionic wurde speziell für maschinelles Lernen, Augmented Reality Apps und packende 3D Spiele entwickelt. Die A11 neurale Architektur hat ein Zweikern-Design und führt bis zu 600 Milliarden Operationen pro Sekunde für Echtzeitverarbeitung aus. Die A11 Neurale Architektur wurde für spezielle Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt und ermöglicht Face ID, Animoji und andere Funktionen.

Entwickelt für eine kabellose Zukunft

Die neue von Apple entwickelte AirPower Basis, die 2018 auf den Markt kommt, kann iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen.

Das gläserne Design der Rückseite ermöglicht eine erstklassige kabellose Ladelösung. Kabelloses Laden funktioniert mit den etablierten Qi Zubehörprodukten, darunter zwei neuen kabellosen Ladematten von Belkin und mophie, erhältlich über apple.com/de und in den Apple Stores.

Apple gibt eine erste Vorschau auf AirPower, ein von Apple entwickeltes kabelloses Ladezubehör, das ab 2018 erhältlich sein wird und einen großzügigen aktiven Ladebereich bietet, mit dem Anwender von iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X gleichzeitig bis zu drei Geräte aufladen können, darunter Apple Watch Series 3 und ein neues optionales kabelloses Ladecase für AirPods.

Preise und Verfügbarkeit

iPhone X wird beginnend ab 1.149 Euro in Modellen mit 64GB und 256GB in Silber und Space Grau über apple.com/de und die Apple Stores verfügbar sein und ist auch bei autorisierten Apple Händlern und Mobilfunkanbietern erhältlich (Preise können variieren).

in Modellen mit 64GB und 256GB in Silber und Space Grau über apple.com/de und die Apple Stores verfügbar sein und ist auch bei autorisierten Apple Händlern und Mobilfunkanbietern erhältlich (Preise können variieren). Kunden können iPhone X ab Freitag, 27. Oktober mit Verfügbarkeit ab Freitag, 3. November in folgenden Ländern bestellen: Deutschland, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grönland, Großbritannien, Guernsey, Hongkong, Indien, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Japan, Jersey, Kanada, Katar, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, Saudi Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate und Zypern.

Von Apple entwickeltes Zubehör, darunter Cases aus Leder und Silikon in verschiedenen Farben, wird ab 39 Euro verfügbar sein, während eine neue iPhone X Lederfolio für 109 Euro erhältlich sein wird. Lightning Docks in farblich passenden Metallic Finishes werden zu 59 Euro verfügbar sein. Preise können variieren. Alle Preise inklusive MwSt..

verfügbar sein, während eine neue iPhone X Lederfolio für erhältlich sein wird. Lightning Docks in farblich passenden Metallic Finishes werden zu verfügbar sein. Preise können variieren. Alle Preise inklusive MwSt.. Jedem Kunden, der iPhone X bei Apple kauft, wird ein kostenloses Persönliches Setup im Store oder online angeboten, um dabei zu helfen das iPhone individuell anzupassen, indem E-Mail Accounts eingerichtet werden, neue Apps aus dem App Store gezeigt werden und vieles mehr. 4

Jeder, der mehr über iPhone X oder iOS 11 erfahren möchte, kann sich für einen kostenlosen Today at Apple Workshop über apple.com/de/today anmelden.

Copyright alle Fotos Apple