So schützen Sie sich vor Einbrechern

Was gibt es bei mir schon zu holen? So denken viele und fahren beruhigt in den Urlaub. Doch obwohl die Zahl der Einbruchdiebstähle nach Jahren des Anstiegs zuletzt leicht gesunken ist, ist sie weiter auf hohem Niveau. So verzeichnete das Bundeskriminalamt 2016 etwa immer noch deutlich mehr Einbrüche mit Diebstahl als in all den Jahren zwischen 2000 und 2014. Gerade vor dem Start in die Ferien tut guter Schutz also Not.

Die Grafik zeigt, wie Sie Ihr Haus sicher machen und mit welchen Maßnahmen sich Langfinger abschrecken lassen. Damit bei der Rückkehr aus dem Urlaub keine böse Überraschung auf Heimkehrer wartet. Thorsten Wiese

https://de.statista.com/infografik/10375/so-schuetzen-sie-sich-vor-einbruechen/