So sicher sehen IT-Entscheider die digitale Transformation

Studie untersucht den Zustand von sicherem Identity- und Access Management in Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Identity- und Access Manage­ment (IAM) ist im Rahmen der digita­len Trans­for­ma­tion eine zentrale Lösung für Unter­neh­men. Zu diesem Ergeb­nis kommt der Report »The State of Identity & Access Manage­ment for the Digital Enter­prise 2016« [1] von Ping Identity. Demnach sehen 88 Prozent der in Deutsch­land befrag­ten IT-Entscheider IAM als wichti­gen Faktor bei der digita­len Trans­for­ma­tion an. Auch deshalb haben sie bereits damit begon­nen, IAM-Technologien wie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Single Sign-On (SSO) und Zugriffs­si­cher­heit zu imple­men­tie­ren.

»Identi­tät ist ein essen­zi­el­ler Bestand­teil für eine reibungs­lose und sichere Nutzer­er­fah­rung und die Studie zeigt, wie entschei­dend die Identi­tät unser tägli­ches Leben beein­flusst,« sagt Andre Durand, CEO von Ping Identity. »IT-Führungskräfte können klar ausdrü­cken, wie wichtig SSO, MFA und siche­res Zugriffs­ma­nage­ment sind, um in der digita­len Wirtschaft erfolg­reich zu sein. Wenn die Adoption von Schlüssel-Standards hinter­her­hinkt, ist die Sicher­heit von Unter­neh­mens­da­ten erheb­lich gefähr­det.«

Identi­tät ist zentral für die digitale Wirtschaft

Der Report zeigt, dass IT-Entscheider Identity- und Access Manage­ment als Schlüs­sel­tech­no­lo­gie der digita­len Trans­for­ma­tion begrei­fen. 93 Prozent der Befrag­ten in Deutsch­land geben an, Identity und Access Manage­ment sei wichtig oder sehr wichtig für den Erfolg des Unter­neh­mens in der digita­len Trans­for­ma­tion. Dies ist auch schon in den Management-Ebenen der Unter­neh­men angekom­men. 86 Prozent der Führungs­spit­zen der befrag­ten Unter­neh­men halten IAM für essen­zi­ell bei der Cloud-Einführung im Unter­neh­men und 88 Prozent meinen, IAM sei wichtig oder sehr wichtig für mobile Initia­ti­ven ebenso wie für die Custo­mer Experi­ence.

Unter­neh­men standar­di­sie­ren SSO, MFA und siche­res Zugriffs­ma­nage­ment

Im Report wird außer­dem aufge­zeigt, inwie­weit Sicher­heits­lö­sun­gen wie SSO, MFA und siche­res web-basiertes – und mobiles- API-Zugriffsmanagement bereits in Unter­neh­men angewen­det werden. Single Sign-on ist dabei noch die am weites­ten verbrei­tete IAM Appli­ka­tion, die von 90 Prozent der in Deutsch­land befrag­ten Unter­neh­men für Angestellte, Kunden und Partner genutzt wird, um den Login-Prozess für Nutzer deutlich zu verein­fa­chen. Dicht dahin­ter folgt die Multi-Faktor-Authentifizierung, die durch mehrere Nachweise eine höhere Sicher­heit zur Nutzer­au­then­ti­fi­zie­rung garan­tiert als dies nur mit Nutzer­name und Passwort der Fall wäre.

Standards für IAM in der Cloud und dem IoT

Bei der Befra­gung wurden außer­dem aktuelle IAM Trends unter­sucht: OpenID Connect ist in Deutsch­land mit 40 Prozent der am weites­ten verbrei­tete Standard für IAM-Anwendungen. Micro­soft Azure ist – ebenfalls mit 40 Prozent – die am weites­ten verbrei­tete Cloud-Plattform, auf der Anwen­der ihre IAM-Technologien laufen lassen.

Deutsch­land geht am entspann­tes­ten in die digitale Trans­for­ma­tion

Das hohe Bewusst­sein für Sicher­heit im Unter­neh­men lässt die deutschen Befrag­ten ohne Beden­ken in die digitale Trans­for­ma­tion blicken. Mehr als die Hälfte der deutschen Befrag­ten (53 Prozent) sagten, sie seien im Hinblick auf die digitale Trans­for­ma­tion ihres Unter­neh­mens eher nicht oder gar nicht angespannt, während andere Länder Europas größere Beden­ken haben. In UK geben 65 und in den USA 66 Prozent an, eher angespannt oder stark angespannt zu sein, in Frank­reich sind es sogar 75 Prozent.

[1] Der Digital Transformation Report 2016 (Download hier) enthält die Antworten von 200 IT-Entscheidern aus vier Ländern. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Zahlen dieser Mitteilung auf die Antworten der deutschen Befragten. https://www.pingidentity.com/en/lp/state-of-iam-survey.html