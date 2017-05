So stehen junge Europäer zur EU

Am Sonntag fand in Frankreich die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt, von der viele behaupteten, sie sei entscheidend für das Weiterbestehen der EU gewesen. Von geschlossenen Grenzen und wirtschaftlicher Abschottung wären auch viele junge Europäer betroffen, die etwa im Ausland studieren oder arbeiten. Doch wie sehen sie die EU? Die TUI Jugendstiftung hat gemeinsam mit YouGov 6.000 junge Europäer von 16 bis 26 Jahren befragt. Für sie ist die EU primär ein wirtschaftliches Bündnis, wie die Grafik von Statista zeigt. Außerdem schätzen sie die offenen Grenzen des Länderzusammenschlusses, also die Option frei reisen und in anderen EU-Ländern leben zu können. Ursula Grahn

https://de.statista.com/infografik/9269/einstellung-junger-europaeer-zur-eu/