So (un)weiblich ist die Tech-​Welt

Frauen sind in vielen US-Tech-Unternehmen eine Minderheit. Besonders deutlich ist das bei Microsoft: nur 26 Prozent der Angestellten des Software-Riesen sind weiblichen Geschlechts. Bei Tech-Jobs und in der Führungsetage sind es sogar nur jeweils 18 Prozent. Ähnlich sieht es auch bei anderen Top-Unternehmen der Branche, wie Facebook oder Apple, aus. Etwas ausgeglichener stellt sich die Geschlechterverteilung in den Bereichen E-Commerce und Payment dar; bei Amazon sind 39 Prozent der Angestellten Frauen, PayPal ist sogar zu 44 Prozent weiblich. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/2391/geschlechterverteilung-bei-tech-unternehmen/