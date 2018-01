So viel Stau in Deutschland wie noch nie

Der ADAC hat einen neuen Staurekord gemeldet. Wie die Infografik von Statista zeigt, wurden im vergangenen Jahr rund 723.000 Staus auf deutschen Autobahnen gemeldet – das sind mehr als 1.980 Staus am Tag. Als Grund für die Zunahme der Staus führt der ADAC neben erhöhter Bautätigkeit und gestiegenem Fahrtaufkommen auch die bessere Erfassung des Verkehrsgeschehens an. Früher war also nicht zwingend alles besser, vielleicht wurde der ein oder andere Stau einfach nicht erfasst. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/10466/gemeldete-staus-auf-deutschen-autobahnen/

Verkehrsvorschriften: So wird die Rettungsgasse gebildet

Die Regeln zur Bildung einer Rettungsgasse sind unmissverständlich: Wenn Stau ist! Viele Autofahrer wissen nicht, dass nicht erst die Sirene von Polizei, Feuerwehr oder Rettungswagen hinter ihnen ertönen muss, damit zwischen der ganz linken und allen weiteren Spuren rechts davon eine Gasse gebildet werden muss. Oftmals ist es zu spät, den Wagen oder Lkw noch zur Seite zu fahren, wenn erstmal alles steht.

Bisher war ein Bußgeld von 20 Euro vorgesehen, wenn Fahrzeuge im Weg stehen blieben. Laut Bundesverkehrsminister Alexander Bobrindt sollen die Strafen nun deutlich verschärft werden, auf 115 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Dabei stellt sich die Frage, ob alle »Rettungsgassenblockierer« wirklich vorsätzlich handeln. Viele Verkehrsteilnehmer wissen vielleicht gar nicht, wie sie sich im Fall eines Staus auf der Autobahn oder mehrspurigen Schnellstraße verhalten müssen. Zudem sind in Deutschland als Transitland auch viele nicht-deutsche Fahrer unterwegs, die sich dieser Regel gar nicht bewusst sind. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/10148/rettungsgassen-auf-mehrspurigen-strassen/