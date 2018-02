Social-Media-Traffic: Facebook-Referral-Traffic bricht ein

Von Facebook erhoffen sich viele Unternehmen und Medien vor allem eines: Traffic. Genau der fließt aber zunehmend spärlicher, wie eine aktuelle Untersuchung von Shareaholic zeigt.

Der Facebook-Referral-Traffic ist im zweiten Halbjahr 2017 drastisch eingebrochen. Lag der Anteil des vom größten sozialen Netzwerk der Welt kommenden Traffics ein Jahr zuvor im Schnitt noch bei rund 31 Prozent des Gesamt-Traffics waren es zuletzt nur noch etwas mehr als 18 Prozent. Und die Bedeutung des Unternehmens als Traffic-Lieferant dürfte weiter abnehmen. Unternehmens-Chef Mark Zuckerberg hatte im Januar in einem Post angekündigt, den Newsfeed umzubauen. Mehr Freunde und Familie, weniger Unternehmen, Medien und politische Gruppen. Damit, so Zuckerberg, solle Facebook wieder stärker auf das ursprüngliche Ziel, Menschen miteinander zu verbinden ausgerichtet werden. Dass es ihm damit ernst ist, dürften viele Seitenbetreiber mittlerweile an ihren Traffic-Zahlen ablesen können. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/13025/anteil-des-social-media-traffics-am-gesamttraffic-von-webseiten/

Referral Traffic: Wie Nutzer Inhalte finden