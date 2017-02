Social Media: Twitter kommt nicht vom Fleck

167 Millionen US-Dollar Verlust und ein Umsatzwachstum im homöopathischen Bereich; Trotz der Twitter-Begeisterung des neuen US-Präsidenten sind die aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens enttäuschend. Im US-Handel stürzte die Twitter-Aktie nach Veröffentlichung des Berichts um rund 10 Prozent ab. Dass das Unternehmen wirtschaftlich nicht in den grünen Bereich kommt, liegt sicher auch an der geringen Anziehungskraft des Mikroblogging-Dienstes. In den letzten zwei Jahren konnte Twitter »nur« 31 Millionen Nutzer hinzugewinnen. Im selben Zeitraum waren es bei Facebook 467 Millionen, bei WhatsApp sogar 500 Millionen zusätzliche monatlich aktive Nutzer. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8024/nutzerzuwachs-sozialer-netzwerke-und-messenger/