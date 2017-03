Social Recruiting: Über Social Media zum Job

Viele Unternehmen in Deutschland nutzen heute Social Media, um Stellenanzeigen zu schalten und potentielle neue Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen. Das sogenannte Social Recruiting ist vor allem bei großen Unternehmen beliebt, wie eine aktuelle Studie von Monster.de zeigt.

Am häufigsten nutzen die Personaler dafür die Seite Xing: 25 Prozent der Top 1.000 Unternehmen in Deutschland schalten hier Stellenanzeigen, wie die Statista-Grafik zeigt. An zweiter Stelle steht das berufliche Netzwerk LinkedIn - das internationale Pendant zu Xing. Doch auch Facebook und Twitter werden als Plattform für Jobanzeigen genutzt.

Mit den neuen Kanälen wollen die Unternehmen vor allem junge Mitarbeiter erreichen, die regelmäßig auf diesen Plattformen unterwegs sind. Neben dem Recruiting suchen einige Personaler und Headhunter auch gezielt auf diesen Seiten nach passenden Bewerbern und schreiben sie dort an. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8534/stellenanzeigen-von-unternehmen-in-social-media/