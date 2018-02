Software-Investitionen treiben den ITK-Markt 2018 voran

Das Wachstum des ITK-Marktes wird 2018 maßgeblich durch Investitionen in Softwarelösungen und Security-Produkte getrieben. Dies zeigen die Ergebnisse des auf Basis des eAnalyzers 2018 von techconsult und CANCOM Pironet erstellten ITK-Benchmarks. Bisher haben über 3.450 Personen das Benchmark aufgerufen, 1.800 haben es vollständig durchgeführt und die Höhe ihres ITK-Budgets mit dem Budget anderer Unternehmen derselben Branche und Größe verglichen.

Deutsche Unternehmen werden 2018 etwa 24 Milliarden Euro in Softwarelösungen investieren. Gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Zuwachs von 3,3 Prozent. Insbesondere bei mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen stehen größere Budgets für Softwarelösungen bereit. Hier könnte der Markt gegenüber 2017 um über vier Prozent zulegen. Dabei sind betriebswirtschaftliche Lösungen und Big Data Analytics wichtige Investitionsbereiche für die digitale Transformation.

»Der Software-Markt verschiebt sich dabei zunehmend in Richtung Cloud. Ein Fünftel der Softwareinvestitionen wird in diesem Jahr in Software as a Service fließen«, erklärt Verena Bunk, Senior Analyst bei techconsult. »Insbesondere die Flexibilität von SaaS-Lösungen, wie der bedarfsgerechte Bezug von Applikationen und Funktionen und zeitnah bereitgestellte Software-Updates, werden von Anwendern hochgeschätzt.«

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirft ihre Schatten voraus

Das steigende Bewusstsein für die Auswirkungen von Sicherheitslücken, eine stetig wachsende Anzahl verheerender Cyberattacken und die im Mai 2018 in Kraft tretende EU-DSGVO wird zudem zu höheren Investitionen der Unternehmen in Security-Produkte führen. Die Ausgaben deutscher Unternehmen für Produkte und Services im IT-Sicherheitsbereich werden 2018 rund 5,9 Milliarden Euro betragen – ein Zuwachs von 3,8 Prozent. Das Gros der Lösungen sind On-Premises-Produkte. Security-Lösungen aus der Cloud nehmen nur einen Anteil von 6 Prozent ein. Besonders groß wird die Nachfrage nach Identity Management, Intrusion Detection & Prevention (IDS/IPS), Mobile Security Solutions und Unified Threat Management Appliances sein, bei denen Zuwächse von 6 bis 9 Prozent prognostiziert wurden.

Ein langsameres Wachstum wird innerhalb des ITK-Marktes dagegen für Hardware, Kommunikation und Services prognostiziert. Hier werden die Wachstumsraten kaum über 1 Prozent hinauskommen.

Self-Check mit dem ITK-Benchmark

Auf Basis des eAnalyzers 2017 haben techconsult und CANCOM Pironet mit dem ITK-Budget-Benchmark ein Instrument geschaffen, das Unternehmen hilft, die Höhe ihres ITK-Budgets mit den Budgets anderer Unternehmen derselben Branche und Größe zu vergleichen. So wird eine Positionierung im Wettbewerbsumfeld möglich und Bereiche in denen Einsparpotenzial oder Investitionsbedarf besteht können identifiziert werden.

Der ITK-Budget-Benchmark steht kostenfrei und ohne Registrierung hier zur Verfügung: http://www.itk-budget-benchmark.de/self-check-itk-budget-benchmark/startpage/gW79epaz8I/