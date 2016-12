Spielwende bei Cyberangriffen durch kognitive Technologien

Laut einer Studie des IBM Insti­tute for Business Value wird sich die Imple­men­tie­rung kogni­ti­ver Sicher­heits­tech­no­lo­gien in den nächs­ten zwei bis drei Jahren verdrei­fa­chen und eine entschei­dende Rolle im Kampf gegen Cyber­kri­mi­na­li­tät spielen. Rund 40 Organi­sa­tio­nen arbei­ten derzeit im Watson for Cyber Security Beta-Programm gemein­sam daran, die Grenzen kogni­ti­ver Sicher­heits­tech­no­lo­gien weiter aufzu­bre­chen.

Neue Möglich­kei­ten bei der Abwehr von Cyber­an­grif­fen

»Watson for Cyber Security wird es Sicher­heits­teams ermög­li­chen, sowohl struk­tu­rierte Daten als auch von Menschen generierte Infor­ma­tio­nen für die Abwehr von Cyber­an­grif­fen zu nutzen«, sagt Chris­tian Nern, IBM Head of Security Software DACH. »Kein anderes Programm bietet zurzeit ein vergleich­ba­res Niveau kogni­ti­ver Fähig­kei­ten.«

Zuneh­mend heraus­for­dernde Sicher­heits­sze­na­rien machen den Einsatz intel­li­gen­ter Techno­lo­gien beson­ders wichtig, um Gefah­ren gezielt identi­fi­zie­ren und priori­sie­ren zu können.

Watson for Cyber Security hilft Analys­ten durch den Einsatz von maschi­nel­lem Lernen und natür­li­cher Sprach­ver­ar­bei­tung, auf Grund­lage von sowohl struk­tu­rier­ten als auch unstruk­tu­rier­ten Daten, wesent­lich schnel­lere und bessere Entschei­dun­gen zu treffen. Mit Unter­stüt­zung der Beta-Programm-Nutzer präzi­siert Watsons Fähig­kei­ten, Cyber-Security-Daten zu verste­hen und daraus Schlüsse zu ziehen. Außer­dem wird damit die nahtlose Integra­tion von Watson for Cyber Security in den tägli­chen Sicher­heits­be­trieb verschie­de­ner Unter­neh­men verbes­sert.

Die Organi­sa­tio­nen im Programm nutzen Watson for Cyber Security bei neuen Anwen­dungs­fäl­len wie:

Kann ein Sicher­heits­vor­fall mit einer bekann­ten Schad­soft­ware oder einem Cyber­an­griff in Verbin­dung gebracht werden? Watson liefert in diesem Fall unter anderem Hinter­grund­in­for­ma­tio­nen zu der verwen­de­ten Schad­soft­ware, ausge­nutz­ten Schwach­stel­len und zu dem Ausmaß der Bedro­hung.

Bessere Identi­fi­ka­tion von verdäch­ti­gen Vorgängen/Abläufen; Watson liefert zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen zu Nutzer­ak­ti­vi­tä­ten außer­halb des in erster Linie verdäch­ti­gen Verhal­tens und bietet so eine bessere Orien­tie­rungs­hilfe, ob eine Aktivi­tät gefähr­lich ist.

Kogni­tive Techno­lo­gien sind im Kommen

Fast 60 Prozent von über 700 befrag­ten Sicher­heits­ex­per­ten glauben, dass kogni­tive Techno­lo­gien eine entschei­dende Rolle im Kampf gegen Cyber­kri­mi­na­li­tät spielen werden.

»Die Kunden befin­den sich gerade am Beginn der Imple­men­tie­rungs­phase«, sagt Sandy Bird, Chief Techno­logy Officer, IBM Security. »Unsere Studie weist darauf hin, dass die Einfüh­rungs­rate kogni­ti­ver Sicher­heits­tech­no­lo­gien sich in den nächs­ten zwei bis drei Jahren verdrei­fa­chen wird«.

Den größten Vorteil kogni­ti­ver Techno­lo­gien sehen 40 Prozent der Sicher­heits­ex­per­ten im besse­ren Erken­nen von Sicher­heits­ri­si­ken und in der Fähig­keit, beim Auftre­ten eines Sicher­heits­vor­falls Entschei­dungs­hil­fen zu geben. Aktuell benöti­gen Organi­sa­tio­nen im Durch­schnitt 201 Tage, um eine Daten­panne festzu­stel­len, und durch­schnitt­lich 70 Tage, um sie einzu­däm­men (IBM / Ponemon Cost of a Data Breach study, 2016).

Sicher­heits­ex­per­ten erwar­ten, dass kogni­tive Techno­lo­gien durch eine bessere Daten­grund­lage einen großen Teil dazu beitra­gen werden, diese Zeit maßgeb­lich zu reduzie­ren und Entschei­dun­gen schnel­ler zu fällen.

