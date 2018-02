Sponsored Post: Liebe kann man nicht kaufen – aber schenken

Zum Beispiel am Valentinstag. Für jeden fünften Deutschen gehört dieser Tag zu den beliebtesten Anlässen, jemanden zu beschenken. Mit Blumen, einem romantischen Dinner oder Schmuck liegt Mann bei ihr dabei nie verkehrt, wie die Infografik von Christ zeigt. Aber auch andere Liebesbeweise stehen hoch im Kurs: Fast die Hälfte der deutschen Paare bekundet sich täglich ihre Liebe. Friederike Hansmann

https://de.statista.com/infografik/12789/liebesbeweise-am-valentinstag/

Valentinstag: Kommerz statt Küsse

Blümchen und Herzchen lassen die Deutschen offenbar kalt. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage steht die Mehrheit der Bundesbürger dem Valentinstag eher kritisch gegenüber. In der repräsentativen Befragung gaben 78 Prozent an, dass ihnen der Tag der Liebe zu kommerziell sei. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu, dass es einen gewissen Druck gäbe, an diesem Tag etwas Romantisches zu unternehmen, wie die Grafik von Statista zeigt.

Der Brauch aus den USA, den Valentinstag zu feiern, hat seit einigen Jahren auch in Deutschland Wurzeln geschlagen. Viele Paare schenken sich an diesem Tag eine Kleinigkeit, wie Blumen oder

Seinen Ursprung hat der Tag im dritten Jahrhundert und geht auf den heiligen Valentin zurück, einen Bischof, der Liebespaare traute, die aufgrund eines kaiserlichen Verbotes nicht heiraten durften. Heute ist der Tag vor allem ein Fest für den Einzelhandel, der damit seine Produkte bewirbt. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8006/die-deutschen-sehen-den-valentinstag-kritisch/

Was schenken am Valentinstag 2017? Männer und Frauen im Vergleich