Start-ups rollen Logistikbranche auf

Steigende Investitionen in Logistik-Start-ups in den USA und Asien – Branchenprimus Deutschland gerät unter Druck.

Die Logis­tik­bran­che steht vor weitrei­chen­den Verän­de­run­gen durch die Digita­li­sie­rung des komplet­ten Spedi­ti­ons­ge­schäfts. Ausge­rech­net die global führen­den deutschen Unter­neh­men gehen die Aufga­ben­stel­lun­gen der digita­len Trans­for­ma­tion eher zöger­lich an. Zu dieser Einschät­zung kommt die Manage­ment­be­ra­tung Oliver Wyman in einer inter­na­tio­na­len Markt-Analyse: Um langfris­tig wettbe­werbs­fä­hig zu bleiben, sollten die etablier­ten Logis­tik­dienst­leis­ter weitaus stärker als bisher die Zusam­men­ar­beit mit innova­ti­ven Start-ups ihrer Branche suchen.

Logis­tik­sek­tor im Visier der Inves­to­ren

Sie heißen Flexport, UShip, Uber Freight oder Freight­hub und sind dabei, die Logis­tik­land­schaft zu revolu­tio­nie­ren. Wurden in den vergan­ge­nen Jahren Milli­ar­den­be­träge haupt­säch­lich in Start-ups aus dem Umfeld der Perso­nen­mo­bi­li­tät, wie Uber, BlaBla­Car oder Flixbus inves­tiert, steht nun der Logis­tik­sek­tor auf dem Plan der Inves­to­ren. Auch wenn die Newco­mer vielen Logis­ti­kern heute noch nicht bekannt sind, verän­dern sie die Branche bereits mit erheb­li­chen finan­zi­el­len Mitteln. Der Analyse der Manage­ment­be­ra­tung Oliver Wyman zufolge belie­fen sich allein die öffent­lich bekann­ten Finan­zie­rungs­run­den von Logistik-Start-ups in den letzten zehn Jahren auf fast elf Milli­ar­den Euro. Im Schnitt wird alle fünf Tage ein neues Logistik-Start-up gegrün­det.

Joris D’Incà, Partner und Logis­tik­ex­perte bei Oliver Wyman: »Innova­tive Start-ups sind dabei, das klassi­sche Spedi­ti­ons­ge­schäft komplett zu digita­li­sie­ren. Sie fragmen­tie­ren die bishe­ri­gen Supply Chains und revolu­tio­nie­ren durch die Kombi­na­tion einer bisher nicht gekann­ten Menge an Daten die Effizi­enz und Trans­pa­renz des Trans­port­ge­schäfts. Wenn die etablier­ten Anbie­ter nicht recht­zei­tig auf die digita­len Geschäfts­mo­delle reagie­ren, können die agilen Start-ups schon bald zu einer realis­ti­schen Gefahr werden.«

Nachhol­be­darf in Deutsch­land

Als Stand­ort global führen­der Unter­neh­men wie DHL, DB Schen­ker und Dachser nimmt Deutsch­land weltweit eine der Spitzen­po­si­tio­nen in der Logis­tik ein. Allein hierzu­lande arbei­ten rund drei Millio­nen Menschen in der Logis­tik, der Gesamt­um­satz der Branche liegt bei über 250 Milli­ar­den Euro pro Jahr. Ob Deutsch­land Branchen­pri­mus bleibt, hänge auch davon ab, »wie es den Logis­ti­kern gelingt, ihr Geschäft zu digita­li­sie­ren«, sagt Max-Alexander Borreck, Princi­pal bei Oliver Wyman: »Viele Logis­ti­ker tun sich schwer, mit dem Tempo der Digita­li­sie­rung Schritt zu halten. Start-ups hinge­gen sind flexi­bel und müssen nicht auf gewach­sene Struk­tu­ren Rücksicht nehmen. Und sie beherr­schen diesel­ben Big-Data-Ansätze wie die Start-ups aus der Perso­nen­mo­bi­li­tät, für die Uber das bekann­teste Beispiel ist. Mit dieser Agili­tät und diesem Wissen können die innova­ti­ven Newco­mer zu Schritt­ma­chern der Branche werden.«

Verän­de­rungs­po­ten­zial in Europa noch nicht ausrei­chend erkannt

Das Problem für Deutsch­land: Die Finan­zie­rung innova­ti­ver Transport- und Logistik-Start-ups findet bis dato vor allem in den USA und in Asien statt. In beiden großen Märkten werden jeweils etwa 45 Prozent der globa­len Inves­ti­tio­nen in Logistik-Start-ups getätigt. Europa kommt ledig­lich auf fünf Prozent. Eine wesent­li­che Rolle spielen dabei Venture-Capital-Unternehmen aus dem Silicon Valley, wie Kleiner Perkins Caufield & Byers oder Andrees­sen Horowitz. Diese Firmen haben die Verän­de­rungs­po­ten­ziale der digita­len Trans­for­ma­tion für die Logis­tik erkannt und inves­tie­ren verstärkt in diesem Bereich. Allein 2016 haben die führen­den ameri­ka­ni­schen Venture-Capital-Firmen mehr als 250 Millio­nen Euro für Logistik-Start-ups ausge­ge­ben.

In Deutsch­land erfolgt das Umden­ken langsam – Die Branchen­füh­rer DHL oder DB Schen­ker beispiels­weise haben damit begon­nen, sehr selek­tiv in erste Partner­schaf­ten mit Start-ups zu inves­tie­ren. So übernahm DHL beispiels­weise Streets­coo­ter, ein Spin-off der RWTH Aachen, das helfen soll, kosten­ef­fi­zi­ente, elektri­sche Liefer­fahr­zeuge zu entwi­ckeln. DB Schen­ker koope­riert mit der ameri­ka­ni­schen Fracht­börse Uship, um die Auslas­tung im Landver­kehr zu erhöhen und zugleich die eigene Innova­ti­ons­kraft zu steigern.

Insbe­son­dere bei der Inves­ti­tion und Wachs­tums­för­de­rung lokaler Start-ups bleibt die deutsche Logis­tik­wirt­schaft aber zöger­lich. Oliver Wyman-Principal Borreck: »In Deutsch­land gibt es mehr als 30 inter­es­sante Start-ups im Logis­ti­k­um­feld. Der Austau­sch mit deutschen Logis­tik­un­ter­neh­men findet bisher wenn überhaupt nur sehr zöger­lich statt. Das kann langfris­tig zu einem Wettbe­werbs­nach­teil für den Stand­ort Deutsch­land werden.«

Wie die Zusam­men­ar­beit mit Start-ups gelingt

Aus der Sicht der Manage­ment­be­ra­ter ist es mit einer reinen Kapital­be­tei­li­gung an Start-ups meist nicht getan »Eine wesent­li­che Grund­vor­aus­set­zung für die erfolg­rei­che Inves­ti­tion in Start-ups ist die Bereit­schaft, das eigene Kernge­schäft radikal zu hinter­fra­gen und zu digita­li­sie­ren. Die Start-ups sind gewis­ser­ma­ßen die Kataly­sa­to­ren dafür«, sagt Joris D’Incà. Die Unter­neh­mens­or­ga­ni­sa­tio­nen müssten mithilfe schlan­ker Struk­tu­ren in Sachen Entschei­dungs­pro­zes­sen und Verant­wor­tungs­re­ge­lun­gen deutlich agiler werden. Gleich­zei­tig sei die Entwick­lung von Big-Data- und Analyse-Kompetenzen zu beschleu­ni­gen. Für den gesam­ten Prozess der digita­len Trans­for­ma­tion müsse eine Roadmap mit klaren Vorga­ben und Zeitab­läu­fen angelegt werden. Die Partner in den Start-ups könnten dabei als Ideen­lie­fe­ran­ten für Lösun­gen und Talent-Pools mitwir­ken und Tempo machen auf dem Weg zur digita­len Logis­tik.

Logistik und Mobilität: Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik

Das Jahr 2035 in Hessen: Die Digita­li­sie­rung hat nahezu alle Berei­che unseres Alltags und vor allem die Logistik- und Mobili­täts­wirt­schaft erfasst und tiefgrei­fend verän­dert. Mobili­tät ist heute ein umfas­sen­des Service­an­ge­bot gewor­den. Die unter­schied­lichs­ten Verkehrs­mit­tel für die nahtlose, häufig emissi­ons­freie Reise zu nutzen, ohne Fahrpläne studie­ren oder Tickets persön­lich kaufen zu müssen, ist selbst­ver­ständ­lich gewor­den. Die Waren­ströme im Land sind fast vollstän­dig trans­pa­rent. Kundin­nen und Kunden können für jedes Endpro­dukt nicht nur erken­nen, wo sich die Ware befin­det und bestim­men, wohin die Ware wann gelie­fert werden soll. Ein moder­nes Infor­ma­ti­ons­ma­nage­ment erlaubt es, Details über den »ökolo­gi­schen Fußab­druck« der Ware zu erhal­ten (CO 2 -Ausstoß für Produk­tion und Trans­port).

Davon gehen die Exper­tin­nen und Exper­ten wie auch eine Vielzahl von Bürge­rin­nen und Bürgern aus, die an der Umfrage zur Zukunft von Logis­tik und Mobili­tät in Hessen teilge­nom­men haben. Entstan­den ist das »Zukunfts­bild Logis­tik und Mobili­tät in Hessen 2035«, das die House of Logis­tics and Mobility (HOLM) GmbH und das Fraunhofer-Institut für Materi­al­fluss und Logis­tik IML in den vergan­ge­nen zwölf Monaten erarbei­tet haben und das am 16. Septem­ber von den Heraus­ge­bern Michael Kadow, Geschäfts­füh­rer der HOLM GmbH, und den Insti­tuts­lei­tern des Fraun­ho­fer IML, Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen und Prof. Dr. Michael Henke, in Frank­furt vorge­stellt worden ist [1].

Das Zukunfts­bild skizziert eine Vielzahl von Themen in sieben Handlungs­fel­dern, leitet 67 Zukunfts­the­sen ab und gibt 102 Handlungs­emp­feh­lun­gen für Wirtschaft, Wissen­schaft und Politik. An der Studie nahmen knapp 200 Exper­ten und rund 300 hessi­sche Bürge­rin­nen und Bürger per Onlin­e­be­fra­gung teil, deren Ergeb­nisse zusätz­lich in Workshops und Inter­views mit rund 70 führen­den Logistik- und Mobili­täts­ex­per­ten validiert wurden.

Das Bild enthält eine Analyse globa­ler Trends und dokumen­tiert weltweite Lösungs­an­sätze im Bereich Logis­tik und Mobili­tät. Die Studie leistet einen Beitrag, die Wettbe­werbs­fä­hig­keit des Landes Hessen als eine der wichti­gen Drehschei­ben für Personen-, Güter- und Infor­ma­ti­ons­ströme auch langfris­tig zu gewähr­leis­ten und weiter zu erhöhen.

Einige Ergeb­nisse der Umfrage unter Exper­ten und Bürgern:

Hessen wird auch 2035 nicht stauf­rei sein, aber es wird weniger Still­stände auf Autobah­nen geben, weil Verkehr zuneh­mend intel­li­gent gesteu­ert werden kann. Gleich­zei­tig wird die Zahl der Verkehrs­un­fälle abneh­men.

Autono­mes Fahren hat am Gesamt­ver­kehr in Hessen einen Anteil bis zu 25 Prozent. Autonome Fahrzeuge sind in den ÖPNV integriert, der 24-Stunden-Betrieb von autonom fahren­den Bussen in ländli­chen Regio­nen ist möglich.

Fast drei Viertel der Befrag­ten möchten auf kreuzungs­freien Fahrrad­schnell­we­gen unter­wegs sein.

Den Öffent­li­chen Perso­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) wollen die Bürger 2035 häufi­ger nutzen als heute.

In den Unter­neh­men sind Roboter und autonome Systeme 2035 keine Ausnah­men mehr.

Der Flugha­fen Frank­furt wird trotz Verla­ge­rung von Hub-Verkehren seine Bedeu­tung behal­ten. Der Flugha­fen hat sich bis 2035 zur Airport City gewan­delt, die eine wichtige Rolle für stand­ort­be­zo­ge­nen Handel, für Konfe­ren­zen, Forschung und für Freizeit spielt.

Inlands­flüge werden nicht komplett auf die Schiene verla­gert worden sein. Die Reise­zeit für Wege etwa von München nach Hamburg ist mit dem Flugzeug immer noch kürzer als mit der Bahn.

Der schnelle Schie­nen­gü­ter­trans­port in Europa wird nicht dazu führen, dass Luftfracht auf die Schiene verla­gert wird. 80 Prozent halten das für unrea­lis­ti­sch.

80 Prozent der Exper­ten gehen davon aus, dass die Hälfte aller Trans­port­fahr­zeuge 2035 emissi­ons­freie Antriebe nutzt.

75 Prozent der befrag­ten Exper­ten gehen davon aus, dass die Digita­li­sie­rung den Bedarf an Fachkräf­ten mit hoher Quali­fi­ka­tion nicht senken wird. Bürge­rin­nen und Bürger erwar­ten sogar mit einer Mehrheit von 84 Prozent, dass ihr Arbeits­platz durch Digita­li­sie­rung und Automa­ti­sie­rung nicht wegfällt.

Ein persön­li­ches Emissi­ons­kon­tin­gent für CO 2 wird es 2035 – trotz des Klima­wan­dels – vermut­lich nicht geben. Dennoch sind drei Viertel der Bürger bereit, im Falle der Einfüh­rung eines solchen Kontin­gen­tes höhere Abgaben zu zahlen, wenn ihr Kontin­gent erschöpft ist und zusätz­li­cher CO 2 -Ausstoß verur­sacht wird.

Bürger erwar­ten für 2035, dass sie über alle Großpro­jekte frühzei­tig und umfas­send infor­miert und an Entschei­dungs­pro­zes­sen betei­ligt sind.

»Als inter­na­tio­na­les Logis­tik­dreh­kreuz lebt Hessen von der Mobili­tät, und die Landes­re­gie­rung will, dass das so bleibt«, sagte Mathias Samson, Staats­se­kre­tär im Hessi­schen Minis­te­rium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landes­ent­wick­lung, bei der Vorstel­lung der Studi­en­er­geb­nisse. »Aber damit es so bleiben kann, muss Mobili­tät nachhal­tig werden – ökolo­gi­sch, ökono­mi­sch und sozial. Darauf arbei­tet die Landes­re­gie­rung hin. Studien wie das Zukunfts­bild Logis­tik und Mobili­tät sind dabei eine wertvolle Hilfe. Denn wie die Welt in 20 Jahren ausse­hen wird, hängt auch davon ab, wie wir sie uns heute ausma­len. Zu wissen, dass drei von vier Befrag­ten im Jahr 2035 ohne Verbren­nungs­mo­tor unter­wegs sein und gerne Radschnell­wege benut­zen möchten, nehme ich als Ermuti­gung für die hessi­sche Verkehrs­po­li­tik«, so Samson.

Innova­tio­nen offen gegen­über­ste­hen.

»Zukunfts­fä­hig sind wir nur, wenn wir langfris­tig auch wettbe­werbs­fä­hig sind«, sagte Michael Kadow, Geschäfts­füh­rer der HOLM GmbH, bei der Präsen­ta­tion. »Die Studie bietet Entschei­dern in Wirtschaft und Politik, aber auch den Bürge­rin­nen und Bürgern Infor­ma­tio­nen und Orien­tie­rung für die Entwick­lung von Logis­tik und Mobili­tät. Das Bild, das wir zeich­nen, gibt uns auch die Möglich­keit, die richti­gen Entschei­dun­gen zu treffen, um Arbeits­plätze sichern und neue schaf­fen zu können.« Eines der inter­es­san­tes­ten unter vielen anderen Ergeb­nis­sen sei, dass die große Mehrheit der hessi­schen Bevöl­ke­rung Innova­tio­nen ausge­spro­chen offen gegen­über­steht. »Das ist einer der vielleicht wichtigs­ten Stand­ort­vor­teile in einer Zeit, in der wir zuneh­mend Skepsis und Ableh­nung beobach­ten«, sagte Kadow, der die Studie initi­iert hat.

Die hessi­schen Straßen werden 2035 ihre Kapazi­täts­grenze überschrit­ten haben.

65 Prozent der befrag­ten Exper­ten sind der Meinung, dass die zukünf­tig angestie­gene Mobili­täts­nach­frage weder vom Straßen- noch vom Bahnver­kehr angemes­sen bedient werden kann. »Niemand steht gern im Stau, sucht Parkplätze oder wartet auf Anschlüsse im öffent­li­chen Verkehr. Steigen­des Verkehrs­auf­kom­men wird vor allem in unseren Metro­po­len die Straßen und Schie­nen­wege weiter stark belas­ten. Aber eine Offen­heit für andere Formen der Mobili­tät, neue Techno­lo­gien, integrierte Planung und intel­li­gente Lösun­gen in der Verkehrs­steue­rung bieten auch neue Chancen, um Staus, Emissio­nen und Verkehrs­un­fälle zu reduzie­ren. Dafür brauchen wir die enge Zusam­men­ar­beit von Anbie­tern und Kommu­nen, Indus­trie und Nutzern, Gesetz­ge­ber und Wissen­schaft«, erklärt Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Insti­tuts­lei­ter am Fraun­ho­fer IML.

Arbeits­plätze der Zukunft

Die Digita­li­sie­rung wird nicht dazu führen, dass die Arbeit enthu­ma­ni­siert wird. Davon gehen 70 Prozent der Exper­ten aus. »Die Digita­li­sie­rung wird die mensch­li­che Arbeits­kraft nicht erset­zen. Die Arbeits­plätze der Zukunft werden mit Sicher­heit anders ausse­hen als heute, manche werden wegfal­len, andere hinzu­kom­men. Wichtig wird es sein, Prozesse und Quali­fi­ka­tio­nen entspre­chend anzupas­sen«, so Prof. Dr. Michael Henke, Insti­tuts­lei­ter am Fraun­ho­fer IML. Aufgrund komple­xer und oft wechseln­der Tätig­kei­ten werden Arbeit­neh­mer mit Misch­qua­li­fi­ka­tio­nen beson­ders gefragt sein. Roboter und autonome Systeme gewin­nen an Bedeu­tung, werden den Produk­ti­ons­pro­zess aber nicht vollstän­dig überneh­men. Die Bedeu­tung von Bildung wird zuneh­men, Program­mie­ren gehört zum standard­mä­ßi­gen Lehrplan.

Die Studie »Zukunfts­bild Logis­tik und Mobili­tät in Hessen 2035« kommt auch zum Ergeb­nis, dass die Logis­tik und Mobili­tät effizi­en­ter, kunden­freund­li­cher und weniger energie­in­ten­siv gewor­den sind. Dazu beige­tra­gen hat die Offen­heit nicht nur der Unter­neh­men, sondern auch der hessi­schen Gesell­schaft, die sich in der Umfrage für diese Studie techno­lo­gi­schen Innova­tio­nen und Neuerun­gen aufge­schlos­sen zeigt.

[1] Die Studie steht unter http://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/OE%20983/Presse/Pressemitteilungen/Zukunftsstudie-ES_klein.pdf zum Download bereit.

Handlungsempfehlungen an Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (Auszug)

Die Studie »Zukunfts­bild Logis­tik und Mobili­tät in Hessen 2035«, die von der House of Logis­tics and Mobility (HOLM) GmbH und dem Fraunhofer-Institut für Materi­al­fluss und Logis­tik IML erarbei­tet worden ist, enthält 102 Handlungs­emp­feh­lun­gen, die unter den Stich­wor­ten »Koope­ra­tion«, »Recht­li­che Rahmen­be­din­gun­gen«, »Neue Geschäfts­mo­delle«, »Rolle des Menschen« und »Infra­struk­tur­ent­wick­lung« zusam­men­ge­fasst worden sind.

Im Einzel­nen empfeh­len HOLM GmbH und Fraun­ho­fer IML (Auszug):