Stickstoffdioxid: Dicke Luft in deutschen Großstädten

Hamburg kündigte diese Woche Fahrverbotszonen für zwei Hauptstraßen an. Gelten sollen sie für Dieselfahrzeuge, die nicht der Euro-6-Abgasnorm entsprechen. Stuttgart will Dieselfahrzeuge wegen Feinstaub ab 2018 aus der Innenstadt verbannen. Auch in München, Berlin, Düsseldorf und Mainz reißen die Diskussionen um die Reduzierung der Luftverschmutzung nicht ab. Zuletzt klagte die Deutsche Umwelthilfe vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Städte, in denen die kritischen Jahreshöchstwerte für Stickstoffdioxid (NO 2 ) der EU von maximal 40 µg/m3 im Jahresmittel und 18 jährlichen Überschreitungen von 200 µg/m³ nicht eingehalten wurden.

Unsere Grafik zeigt die zehn Messstationen mit den laut Umweltbundesamt deutschlandweit höchsten NO 2 -Werten im Jahr 2016. Stickstoffverbindungen werden zahlreiche negative Umweltwirkungen nachgesagt. Circa 80 Prozent der verkehrsbedingten NO 2 -Emissionen werden durch Dieselfahrzeuge verursacht. Fabian Moebus

