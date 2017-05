Studie: Cloud (auch für KMU) immer wichtiger

Weltweite Akzeptanz für Cloud-Lösungen steigt.

Für 2018 auch Einsatz komplexerer Anwendungen geplant.

Deutsche Entscheider bleiben vorsichtig.

Ein Nürnberger Network-Monitoring-Experte hat über 2000 IT-Entscheider weltweit befragt, wie sie zum Einsatz von Cloud-Computing-Anwendungen stehen – insbesondere vor dem Hintergrund stetig steigender Anforderungen und rasanter Entwicklungen im IT-Business [1]. Das Ergebnis: Der globale Trend geht eindeutig in Richtung zunehmender Cloud-Nutzung – auch in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die große Mehrheit der Entscheider will den Einsatz von Cloud-Diensten sogar ausweiten und ab 2018 auch komplexere Anwendungen in die Cloud verlagern. In Deutschland steht man der Datenwolke noch skeptisch gegenüber.

Paessler hat die Studien-Teilnehmer bezüglich ihrer (geplanten) Nutzung von speziellen Cloud Services befragt.

64 % der befragten IT-Verantwortlichen stammen laut Paessler-Umfrage aus kleinen oder mittleren Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern. 80 % stehen der Cloud positiv gegenüber; das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Dienst vorbehaltlos in die Wolke umziehen soll. Laut Studie sind bisher vor allem grundlegende Webdienste cloudbasiert. Dazu zählen zum Beispiel Web Hosting sowie Blogs und Content Management (39 %), E-Mail (32 %) und File-Sharing-Dienste (32 %).

»Willkommen in der hybriden Zukunft«

Noch bilden grundlegende Webdienste den Schwerpunkt in der Cloud. Doch bereits für 2018 planen laut Umfrage viele IT-Entscheider, weitere Dienste in die Cloud zu migrieren. Bei den Planungen für anstehende Migrationen ist besonders das Network Monitoring populär (35 %). Es folgen Backups (34 %) sowie Vertrieb, Customer Relationship Management (CRM) und Ticketing Systeme (35 %).

»Unsere Studie zeigt: Der Umzug in die Cloud hat begonnen und er wird sich unaufhaltsam fortsetzen«, resümiert Dirk Paessler, Gründer und CEO der Paessler AG. »Die Cloud wird in Zukunft maßgeblich bestimmen, wie Arbeitnehmer die IT in ihrem Unternehmen erleben und nutzen. Trotzdem werden Systemadministratoren weiterhin auch Local Area Networks, Switches und Data Rooms verwalten. Willkommen in der hybriden Zukunft.«

Sicherheit in der Cloud

Die Akzeptanz der Cloud ist zwar insgesamt sehr hoch, die Begeisterung ist jedoch nicht ungebrochen. So stehen einige der Befragten bestimmten Aspekten skeptisch gegen. Etwa 45 % der IT-Verantwortlichen nannten die Datensicherheit als ihre größte Sorge. 41 % gaben an, dass sie das Thema IT-Security in der Wolke zumindest beunruhige.

Deutschland auf dem letzten Platz

Auch im internationalen Vergleich zeigen sich starke Unterschiede. Hier zeigt sich, dass die IT-Verantwortlichen in den USA am optimistischsten sind. Dort sehen 88 % die Cloud positiv. Im Vereinigten Königreich sind es nur noch 78 %. Die deutschen IT-Verantwortlichen geben sich in dieser Gruppe am skeptischsten. Lediglich 58 % sehen die Cloud positiv. »Vor allem Deutschland reagiert noch verhalten auf die Cloud«, erklärt Dirk Paessler. »Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass Unternehmen nur mit einem Cloud First-Ansatz auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet sein können.«

[1] Die gesamte Studie steht hier nach Registrierung zum kostenlosen Download bereit: https://www.paessler.com/campaign/cloud-survey

Unterschiede in der Annahme und Anwendung von Cloud-Diensten in den drei Ländern.