Studie: Digitale Transformation hat Top-Priorität für CEOs – aber Security ist für viele nur notwendiges Übel

• 75 Prozent der CEOs weltweit sind zufrieden mit ihrer digitalen Strategie.

• Unzureichende Infrastruktur behindert das digitale Business, sagen 86 Prozent der CEOs.

• Die größten Hindernisse sind unflexible Technologie, Mangel an technischem Know-how und Sicherheitsbedenken.

Die digitale Transformation steht bei vier von zehn CEOs ganz oben auf der Agenda, und fast ein Viertel von ihnen hat das digitale Transformationsprogramm zu seiner persönlichen Chefsache gemacht. Das geht aus einer aktuellen internationalen Studie hervor, die der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT veröffentlicht hat [1]. Darin wird die entscheidende Bedeutung der digitalen Transformation in multinationalen Unternehmen aufzeigt. Die Studie basiert auf einer Befragung von 400 CEOs in 13 Ländern* auf fünf Kontinenten durch die Economist Intelligence Unit (EIU).

Drei Viertel der befragten CEOs sind zuversichtlich, dass ihre Programme ihnen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele helfen werden. Dazu gehören die Steigerung der betrieblichen Effizienz, Verbesserung des Kundenservice und Innovationen für die Zukunft, wobei Sicherheit ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist.

Bessere Integration, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Trotzdem berichten 86 Prozent der CEOs, dass es schwierig ist, die erforderliche Infrastruktur für die Umsetzung ihrer digitalen Programme bereitzustellen. Sie nennen unflexible Technologie (43 Prozent), Mangel an technischem Know-how (40 Prozent) und Sicherheitsbedenken (39 Prozent) als größte Hindernisse beim Aufbau einer besseren digitalen Infrastruktur. Um die digitalen Geschäftsprozesse der Zukunft aufbauen zu können, sind demnach bessere Integration, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit die wichtigsten Faktoren.

Sicherheit als Hindernis?

Mehr als ein Viertel der CEOs betrachtet Security als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wenn es darum geht, ihre digitalen Ambitionen zu erreichen. Diese Ansicht ist besonders in der Finanzdienstleistungsbranche ausgeprägt, wo nahezu die Hälfte der CEOs zustimmt. Andererseits sehen 22 Prozent der Befragten in Cybersecurity-Maßnahmen lediglich ein notwendiges Übel. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich CEOs durch Sicherheitsrisiken zwar nicht davon abhalten lassen, ihre digitale Transformation voranzutreiben, dass die Sicherheit jedoch weiterhin als eines der größten Hindernisse im Hinblick auf eine digitale Strategie angesehen wird.

Digitales Erlebnis

Kundenservice – insbesondere das digitale Kundenerlebnis – gilt bei den Befragten als besonders wichtig. 79 Prozent der CEOs sagen, dass sie bereits heute ein »gutes« oder »ausgezeichnetes« digitales Kundenerlebnis bieten. Dennoch verbleiben Hindernisse: So ist nicht immer klar, was Kunden wirklich wollen und welche technologischen Fähigkeiten erforderlich sind, um dies zu erreichen.

Ein ähnlicher hoher Anteil der CEOs (77 Prozent) ist der Meinung, dass ihre Mitarbeiter ein »gutes« beziehungsweise »ausgezeichnetes« digitales Erlebnis geboten bekommen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Bindung talentierter Mitarbeiter, vermehrter Innovation und Kostensenkung.

Die Studie zeigt außerdem, dass CEOs das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing, Mobile Computing und Social Media als die Technologietrends betrachten, die aller Voraussicht nach in den nächsten zwei bis drei Jahren beträchtliche Auswirkungen auf ihre Unternehmen haben werden.

Insgesamt zeigt sich, dass es in der Führungsspitze von internationalen Unternehmen eine nachhaltige Fokussierung auf die digitale Transformation gibt. Gleichwohl deckt die Studie auch Bereiche auf, an denen CEOs und CIOs gemeinsam arbeiten müssen – vor allem was Sicherheit, Infrastruktur, Technologie-Kompetenz und das Verständnis der Kundenbedürfnisse betrifft. Die Möglichkeiten, Unternehmen durch digitale Technologien voranzubringen, nehmen immer weiter zu und viele Organisationen suchen aktiv nach Methoden, mit denen sie Wettbewerbsvorteile erlangen können.

Digitale Transformation

Bas Burger, CEO der BT-Geschäftskundensparte Global Services, sagte: »Unsere jüngsten Forschungsergebnisse bestätigen, dass die digitale Transformation zu einem vorherrschenden Thema auf der Tagesordnung der Vorstände geworden ist. Sie zeigen auch, was CEOs rund um die Welt als die größten Hindernisse für eine optimale digitale Erfahrung ansehen: fehlendes Fachwissen, mangelnde Einsicht in das, was Kunden und Mitarbeiter wirklich wollen oder benötigen sowie Sicherheit. Es ist interessant, dass dies in erster Linie menschliche Faktoren sind und es zeigt, dass bei digitalen Transformationsstrategien der Mensch immer im Mittelpunkt stehen sollte. Wir sehen dies als großen Ansporn für BT, unsere eigene Digitalisierung zu beschleunigen, und wir werden diese neuen Erkenntnisse nutzen, um sicherzustellen, dass unser globales Portfolio mehr denn je die strategischen Ziele unserer Kunden unterstützt.«

Einige der wichtigsten Ergebnisse für Kontinentaleuropa auf einen Blick:

Während auf globaler Ebene 75 % der CEOs mit ihrer Digitalisierungsstrategie zufrieden sind, äußern sich die CEOs in Kontinentaleuropa zurückhaltender (66 %).

Die digitale Transformation steht in Kontinentaleuropa nur bei 30 % der Befragten ganz oben auf der Vorstandsagenda (gegenüber 40 % im internationalen Schnitt).

Die CEOs auf dem europäischen Kontinent sehen fehlendes technisches Know-how als Haupthindernis für die digitale Transformation (52 % – international sagen das nur 40 Prozent).

Mehr als ein Drittel (35 %) der europäischen CEOs sieht Cyber Security als »notwendiges Übel«, auf internationaler Ebene sind es 22 %.

Bei der Bewertung von Cyber Security gibt es je nach Branche große Unterschiede. So geben 46 % der CEOs aus der (internationalen) Finanzbranche an, dass Cyber Security ein wesentliches Differenzierungsmerkmal sei.

Die große Mehrheit (79 %) der CEOs hat Vertrauen in die digitalen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. In Kontinentaleuropa geben dies nur zwei Drittel (65 %) an.

Zusätzlich zum Forschungsbericht hat BT eine Reihe von Whitepapers zu den Themen erstellt, die durch die Befragung herausgearbeitet wurden: Sicherheit, »Digital Business«, »Digital Customer« und »Digital Employee«. Die Whitepapers enthalten praktische Empfehlungen, wie Kunden ihre digitale Transformation vorantreiben können.

Weitere Informationen, der vollständige Report sowie die Whitepapers stehen zum Download zur Verfügung unter www.bt.com/digital-ceo.

*Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Niederlande, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, USA

[1] Die Studie basiert auf einer Umfrage der Economist Intelligence Unit unter mehr als 400 CEOs sowie Erkenntnissen der Experten für digitale Transformation von BT. Die Umfrage wurde in 13 Ländern durchgeführt: Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Niederlande, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, USA. Befragt wurden CEOs von Unternehmen mit einem Umsatz von 500 Mio. USD oder mehr aus den Branchen Fertigung, Energie & Ressourcen, Finanzdienstleistungen, Reiseverkehr, Transport & Logistik, Einzelhandel, Konsumgüter und Automobilindustrie.