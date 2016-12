Studie: Mainframe-Anwendungen behindern Innovationen

DevOps ermöglichen günstigere und schnellere Bereitstellung in höherer Qualität.

Unter­neh­men mit Mainframes haben Schwie­rig­kei­ten damit, neue Versio­nen von Anwen­dun­gen so schnell bereit­zu­stel­len, wie es die digitale Geschäfts­ent­wick­lung erfor­dert. Damit laufen sie Gefahr, die Erwar­tun­gen der Kunden an die Produkte nicht zu erfül­len. Dies zeigt eine neue Studie, die von Forres­ter Consul­ting im Auftrag von Compu­ware durch­ge­führt wurde. Doch Unter­neh­men können diese Heraus­for­de­run­gen erfolg­reich bewäl­ti­gen, wenn sie bewährte DevOps Best Practices in ihre Mainframe-Umgebungen einfüh­ren.

Die weltweite Umfrage unter Exper­ten für IT, I&O und Anwen­dungs­ent­wick­lung ergab, dass 90 Prozent Probleme mit der Mainframe-Anwendungsentwicklung haben. Dies führt zu langen Versi­ons­zy­klen bei der Bereit­stel­lung von Apps für Kunden. So werden Produkt­funk­tio­nen herun­ter­ska­liert, um Deadlines einzu­hal­ten, sowie aufwän­dige Worka­ro­unds unter Zuhil­fe­nahme anderer Techno­lo­gien entwi­ckelt. 90 Prozent der Befrag­ten berich­te­ten auch, dass ihre Entwick­lung von Mainframe-Anwendungen durch organi­sa­to­ri­sche Bürokra­tie, Quali­täts­pro­bleme, ungenü­gende Finanz­aus­stat­tung sowie interne Silos, die zu Engpäs­sen führen, behin­dert wird.

Diese Heraus­for­de­run­gen sind weit verbrei­tet, da die überwie­gende Mehrheit der neuen Geschäfts­in­itia­ti­ven den Mainframe mit einbe­zieht. 57 Prozent sagen, dass bei diesen Initia­ti­ven immer der Mainframe invol­viert ist, weitere 39 Prozent, dass der Mainframe zumin­dest bei einigen neuen Initia­ti­ven betei­ligt ist.

Drei Lösungs­an­sätze erzeu­gen neue Probleme

Unter­neh­men nutzen eine Reihe von Ansät­zen, um diese Heraus­for­de­run­gen zu lösen. Doch viele dieser Lösun­gen greifen zu kurz oder erzeu­gen neue Hemmnisse für die schnelle, konti­nu­ier­li­che Bereit­stel­lung von Anwen­dun­gen. Zum Beispiel:

Nehmen 48 Prozent einige Anwen­dun­gen vom Mainframe herun­ter. Daraus jedoch resul­tie­ren häufig Sicher­heits­pro­bleme, höhere Kosten, schlech­tere Perfor­mance und Projekt­ver­zö­ge­run­gen.

Entwi­ckeln 41 Prozent Worka­ro­unds zur Vermei­dung des Mainframes. Dies führt zu wachsen­der Komple­xi­tät, höheren Kosten, doppel­ter Werkzeug-Nutzung und gestei­ger­ten Sicher­heits­ri­si­ken.

Wollen 40 Prozent auf der Mainframe-Plattform moder­ni­sie­ren, aber kämpfen mit langen Umstel­lungs­zei­ten, Proble­men mit der Java Perfor­mance und unpas­sen­den Tools für die Anwen­dun­gen.

Gemäß der Umfrage können Unter­neh­men diese Heraus­for­de­run­gen erfolg­reich lösen, wenn sie bewährte DevOps Best Practices für ihre Mainframe-Umgebungen nutzen. Mehr als 40 Prozent der Befrag­ten erklär­ten, dass solche Prakti­ken zu kürze­ren Entwick­lungs­zy­klen und schnel­le­ren Reaktio­nen auf Geschäfts­be­dürf­nisse führten. Zusätz­lich erreich­ten 35 Prozent eine verbes­serte Custo­mer Experi­ence und 34 Prozent Kosten­ein­spa­run­gen durch die Nutzung von Innova­tio­nen in Mainframe DevOps.

Laut der Forres­ter Studie stehen »Unter­neh­men beim Mainframe sowohl vor geschäft­li­chen als auch techni­schen Heraus­for­de­run­gen, die sie bei Innova­tio­nen und der Trans­for­ma­tion zu einem digita­len Business behin­dern. Um Probleme mit dem Mainframe zu vermei­den, arbei­ten Unter­neh­men mit Worka­ro­unds, nutzen neue Platt­for­men oder moder­ni­sie­ren. Jedoch erzeugt jeder dieser Ansätze neue Probleme. Die gute Nachricht ist, dass dieje­ni­gen Unter­neh­men, die DevOps einset­zen, Anwen­dun­gen schnel­ler und in höherer Quali­tät bereit­stel­len und gleich­zei­tig die Zusam­men­ar­beit fördern.«

Die Trans­for­ma­tion des Mainframes

Compu­ware hat die Studie in Auftrag gegeben. Das Unter­neh­men hilft bei der Trans­for­ma­tion des Mainframes in eine vollstän­dig agile und DevOps-fähige Platt­form, auf der Entwicklungs-, Test- und Betriebs­pro­zesse mit der gleichen, hohen Geschwin­dig­keit statt­fin­den können, wie auf verteil­ten und Cloud-basierten Platt­for­men. Diese platt­form­über­grei­fende Agili­tät ermög­licht großen Unter­neh­men die Nutzung der großen Vorteile des Mainframes in Bezug auf Zuver­läs­sig­keit, Skalier­bar­keit, Perfor­mance, Wirtschaft­lich­keit und Sicher­heit – ohne auf die schnelle Markt­ein­füh­rung verzich­ten zu müssen, die in einer digita­len Welt im Wettbe­werb entschei­dend ist.

»Unter­neh­men, die in ihren Mainframe-Umgebungen fälsch­li­cher­weise bei veral­te­ten Prozes­sen und archai­schen Tools bleiben, werden die Folgen ihrer Langsam­keit zu spüren bekom­men – dazu zählen Kunden­ver­lust und der stetige Nieder­gang«, sagt Chris O’Malley, CEO von Compu­ware. »Das ist der Grund, warum intel­li­gente CEOs in die Mainframe-Modernisierung inves­tie­ren. Damit verwan­deln sie ihre Aufzeich­nungs­sys­teme von Hinder­nis­sen für den digita­len Erfolg zu Kataly­sa­to­ren des Wettbe­werbs­vor­teils.«

Die vollstän­dige Studie hier nach Regis­trie­rung herun­ter­la­den. http://resources.compuware.com/forrester_survey

Das White­pa­per können Sie hier herun­ter­la­den.