Tabakwaren: So viel kostet Qualmen weltweit

Raucher in Australien müssen für Zigaretten schon länger tief in die Tasche greifen – und seit Samstag ist die Tabaksteuer noch einmal erhöht worden. Der Preis für eine Packung Marlboro-Zigaretten mit 20 Stück klettert damit auf 16,78 Euro. Deutschland liegt im Länder-Ranking von Numbeo auf Platz 16. Preiswert sind die Glimmstängel u.a. in der Ukraine, hier liegt der Preis noch unter einem Euro. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/15286/verkaufspreise-fuer-zigaretten-weltweit/

Gesundheit: So schädlich ist eine Zigarette pro Tag