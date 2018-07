Tanium, der Spezialist für Endpoint-Sicherheit und -Management, stellt ein neues Modul vor: Tanium Deploy

Mit Tanium Deploy vergrößert sich das Einsatzgebiet von Tanium noch weiter, das Modul ermöglicht zusätzliche Anwendungen für geschäftskritische Aufgaben im Bereich der IT Operations. In Verbindung mit existierenden Modulen wie Tanium Patch, Tanium Asset und Tanium Discover erhalten Unternehmen so eine Komplettlösung aus einer Hand, anstatt eine Vielzahl verschiedener Point-Tools zu verwenden.

Tanium Deploy vereinfacht Software-Management-Funktionen wie Installation, Updates und Deinstallation. Dabei nutzt das Modul die Eigenschaften der Tanium Plattform, welche Unternehmen in hoher Geschwindigkeit die volle Visibilität und Kontrolle über ihr Netzwerk ermöglicht – auch bei einer sehr großen Anzahl von Endpoints.

Zahlreiche Möglichkeiten in einem kompakten Paket

Tanium Deploy ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Softwarepaketen. Jedes Paket definiert dabei Anwendbarkeitsregeln, die wiederum Upgrade-Berechtigungen und andere wichtige Metadaten festlegen. Jedes verwaltete System wird routinemäßig mit der Tanium Deploy-Liste der verfügbaren Softwarepakete abgeglichen. Auf dieser Basis lassen sich die Installation, Updates oder die Deinstallation von Softwarepaketen steuern – und zwar ohne die Arbeit im Unternehmen zu unterbrechen! Dies ist möglich, da der Administrator innerhalb von Tanium Deploy auch Zeitfenster festlegen kann, in denen die Aktion erfolgen soll.

Weitere Informationen zu Tanium Deploy finden Sie im Tanium Blog. https://www.tanium.com/2018/05/31/introducing-tanium-deploy/