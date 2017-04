Textbasierte Dialogsysteme: Der Chatbot als Ratgeber

Immer mehr Unternehmen arbeiten mit sogenannten Chatbots. Hierbei kommuniziert der Internetnutzer mit einem künstlichen Gesprächspartner, statt mit einer realen Person. Der Chatbot erkennt typische Fragestellungen und reagiert im Chat mit vorgefertigten Antworten. So entsteht der Eindruck eines Gesprächs.

Das Forschungsinstitut YouGov wollte in einer aktuellen Umfrage wissen, zu welchen Zwecken Internetnutzer bereit wären, Chatbots zu nutzen. Das Ergebnis: Der Großteil der Befragten (69 Prozent) würde Chatbots gerne für Informationen nutzen, z. B. den Wetterbericht. 63 Prozent gaben an, die künstlichen Dialogsysteme zur Beratung über Produkte oder Veranstaltungen nutzen zu wollen. Auch bei konkreten Fragen des Alltags, wie dem Möbelaufbau, wären die Befragten bereit, einen Chatbot zu Rate zu ziehen, wie die Grafik von Statista zeigt. Bei persönlichen Themen wie Gesundheitsfragen sinkt die Bereitschaft jedoch, so das Ergebnis der YouGov-Studie. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/9081/wofuer-die-deutschen-einen-chatbot-nutzen-wuerden/