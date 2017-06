Die Liste der Top 5 Unternehmen in Deutschland nach Umsatz wird angeführt von zwei Automobilherstellern: Volkswagen und Daimler. Auch BMW ist auf dem vierten Platz in der Liste vertreten. Welche Unternehmen sind die umsatzstärksten in Deutschland, den USA, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich?

Antworten liefert der Report in a Page, der die Top 5 Unternehmen nach Umsatz darstellt:

Länderübergreifende Umsätze nach Branchen

Branchenübergreifende Umsätze nach Ländern

Quick Facts

Walmart ist das umsatzstärkste Unternehmen des Einzel- und Großhandels mit einem Umsatz von US$ 486 Milliarden, Amazon ist mit US$136 Milliarden auf Platz 3

Im Bereich Fashion führt Christian Dior die Liste der Top 5 Unternehmen mit einem Umsatz von US$ 42 Milliarden an

Nestlé ist, gemessen am Umsatz, das Top Unternehmen in der Branche Nahrungsmittel

In Deutschland sichern sich VW und Daimler die ersten zwei Plätze mit Umsätzen von jeweils US$ 240 Milliarden bzw. US$ 170 Milliarden

statista.com/toplists