Top Online-​Baumärkte in Deutschland: Es gibt immer was zu tun

Wenn Generation Y und Z dem elterlichen Heim entwachsen und in die erste eigene Wohnung ziehen, müssen auch Bohrer, Säge und Schrauben her. Und wer von klein auf im Internet kauft, macht auch beim Werkzeug keine Ausnahme. Die deutschen Baumärkte sind für diesen Andrang im E-Commerce aber gut aufgestellt, wie die Grafik von Statista zeigt. Zwar kann sich Versandhandel-Riese Amazon den fünften Platz im Ranking der Top Online-Baumärkte sichern, angeführt wird es aber mit einem Umsatz von rund 188 Mio. Euro vom Onlineshop hornbach.de.

Doch Amazon holt auf. Im vergangenen Jahr verbuchte der Online-Gigant im DIY-Segment ganze 45 Prozent Umsatzwachstum. An die Branchenführer kommt Amazon damit bisher trotzdem nicht heran. Doch es kündigt sich schon neue Konkurrenz an: Der schwedische Bau- und Einrichtungsmarkt Rusta expandiert nach Deutschland und eröffnete Mitte Mai die erste Filiale in Lübeck. Es gibt eben immer was zu tun.

Die Grafik zeigt die Top Online-Baumärkte nach Nettoumsatz in Deutschland abzüglich Retouren 2016 (in Millionen Euro)

https://de.statista.com/infografik/9591/top-online-baumaerkte-in-deutschland/