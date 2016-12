Trendberufe 2017 – Jobs mit den besten Zukunftsaussichten

Welche Jobs liegen derzeit im Trend? In welche Berufs­rich­tung sollten Schul­ab­gän­ger und Studi­en­an­fän­ger blicken? Gehalt.de nennt die Trend­be­rufe für das kommende Jahr und die zu erwar­ten­den Gehäl­ter für jeden Job. Für die Gehalts­an­ga­ben wurden insge­samt 2.447 Vergü­tungs­an­ga­ben unter­sucht.

E-Sports-Manager: Eine neue Branche braucht Exper­ten

Die Gaming-Branche boomt und die Umsätze im E-Sport-Segment (Electro­nic Sports) sind am Explo­die­ren. Live-Events werden aufgrund der hohen Zuschau­er­zah­len in Fußball­sta­dien ausge­tra­gen und die Einschalt­quo­ten im Inter­net sind ein Traum für jeden Werbe­trei­ben­den. Ein Trend­be­ruf für 2017 ist damit der E-Sport-Manager, der vom Community- bis zum Projekt­ma­nage­ment als Allroun­der einge­setzt wird. Das Gehalt ist aufgrund der noch wenigen Beschäf­tig­ten in diesem Bereich nur schwer zu ermit­teln. Es liegt auf einem ähnli­chen Niveau wie das eines Online Marke­ting Managers und damit bei durch­schnitt­lich 43.041 Euro.

Software­ent­wick­ler für Virtual-Reality-Anwendungen

Mit Virtual-Reality-Brillen blicken wir in eine neue Welt. Spiele und Anwen­dun­gen gesche­hen um den Nutzer herum. Diese Techno­lo­gie ermög­licht ein ganz neues Erleb­nis. »Virtual Reality hat in den letzten Jahren deutlich Fahrt aufge­nom­men. Damit werden in diesem Bereich immer mehr Software­ent­wick­ler gesucht«, sagt Philip Bierbach, Geschäfts­füh­rer von Gehalt.de. Das Durch­schnitts­ge­halt für Front­end Devel­oper liegt bei 42.792 Euro.

Automa­ti­sie­rung: beste Zukunfts­aus­sich­ten für Robotik-Ingenieure

Der Trend geht in Richtung compu­ter­ge­steu­er­ter Prozesse. Fließ­band­ro­bo­ter gehören längst zum Reper­toire moder­nen Indus­trie­un­ter­neh­men. Doch die Robotik geht weiter: Kassier- und Kanal­ar­bei­ten oder das Amt des Gerichts­schrei­bers könnten laut neues­ten Studien in Zukunft von Robotern übernom­men werden. Dies wiederum erfor­dert spezia­li­sierte Ingenieure, die sich dem Fach »Robotik« widmen und die Arbeits­kräfte von morgen erschaf­fen. Ihr durch­schnitt­li­cher Verdienst liegt bei 52.443 Euro.

Ingenieur für Luft- und Raumfahrt

Noch schnel­lere Flugzeuge, unbemannte Drohnen oder Raumschiffe: In diesem Beruf wird aus Science Fiction Reali­tät. In den Zentren für Luft- und Raumfahrt arbei­ten Ingenieure an Projek­ten, die sich rund um die Entwick­lung von Flugzeu­gen, Satel­li­ten und Beför­de­rungs­mit­teln im Weltraum drehen. Vor allem Physi­ker, Mathe­ma­ti­ker, Astro­no­men und Ingenieure werden hier hände­rin­gend gesucht. Sie verdie­nen durch­schnitt­lich 67.073 Euro.

Lehrer für Natur­wis­sen­schaf­ten

In Deutsch­land herrscht Lehrer­man­gel – vor allem für natur­wis­sen­schaft­li­che Fächer. Bundes­weit suchen die Länder nach ausge­bil­de­ten Lehrkräf­ten, die jungen Menschen Mathe­ma­tik, Physik, Chemie und Biolo­gie beibrin­gen. Immer öfter steht auch Infor­ma­tik auf dem Lehrplan. Das Gehalt für Lehrer an öffent­li­chen Schulen ist tarif­lich geregelt und erhöht sich mit steigen­der Berufs­er­fah­rung. Der Lohn eines Gymna­si­al­leh­rers liegt bei etwa 58.945 Euro.

Lebens­mit­tel­tech­ni­ker / Lebens­mit­tel­kon­trol­leur

Es muss nicht immer ein Studium sein. Ein in Zukunft bedeu­ten­der Ausbil­dungs­be­ruf ist der des Lebens­mit­tel­tech­ni­kers bezie­hungs­weise des Lebens­mit­tel­kon­trol­leurs. Produ­zie­rende Unter­neh­men aus dem Lebens­mit­tel­be­reich unter­lie­gen stren­gen Regle­men­tie­run­gen. Verstöße können verhee­rende und gesund­heits­schä­di­gende Folgen nach sich ziehen. Gleich­zei­tig braucht es neue Lösun­gen für die Nahrungs­mit­tel­pro­duk­tion. Lebens­mit­tel­tech­ni­ker sind eine Kontroll­in­stanz auf der einen Seite – auf der anderen Seite unter­stüt­zen sie Unter­neh­men bei der korrek­ten und saube­ren Herstel­lung von Lebens­mit­teln. Darüber hinaus sind sie auch an der Entwick­lung neuer Produkte betei­ligt. Ihr durch­schnitt­li­cher Verdienst beträgt 41.199 Euro.

Erläu­te­rung der Daten: 1. Quartil (Q1) bedeu­tet, dass 25 % der Gehäl­ter unter diesem Wert liegen. 3. Quartil (Q3) bedeu­tet, dass 25 % der Gehäl­ter über diesem Wert liegen. Der Median bezeich­net die Mitte aller Daten; 50 % liegen darüber bezie­hungs­weise darun­ter. Der Mittel­wert ist der Durch­schnitts­wert.