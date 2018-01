Trumps Jahrestag: Die Vormachtstellung der USA steht in Frage

Nicht erst seit der Vereidigung von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vor einem Jahr, am 20. Januar 2017, verändert sich die Rolle Amerikas in der Welt. Seine Vormachtstellung steht schon seit Längerem unter Druck, denn in dem Vierteljahrhundert seit Ende des Kalten Krieges haben andere Nationen, allen voran China, an Einfluss gewonnen.

Allerdings scheint Trump mit seiner offensiven »Amerika zuerst«-Politik, die Stellung der Vereinigten Staaten als internationale Ordnungsmacht weiter zu schmälern. Das führt zu der etwas tragischen Erkenntnis, dass es der Präsident ist, der wie kein anderer vor ihm großspurig verspricht, »Amerika wieder groß« zu machen, der wahrscheinlich am meisten dazu beitragen wird, an einem kritischen Punkt der Geschichte Amerikas Einfluss in der Welt zu verspielen.

Das zumindest könnte die Lesart der vom amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup erhobenen Daten sein, die in dieser Infografik aufbereitet sind. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/12610/die-welt-wendet-sich-von-amerika-ab/

1 Jahr Trump-Wahl

US-Amerikaner überwiegend unzufrieden mit Trump

Vor einem Jahr wurde Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt. Seit Januar ist der ehemalige Unternehmer im Amt. An seiner Arbeit scheiden sich die Geister. Laut RealClear Politics sind aktuell 56,6 Prozent der US-Amerikaner mit Trumps Arbeit unzufrieden. Die Nachrichtenseite bildet einen Durchschnittswert aus mehreren Umfragen. Indes liegt der Anteil der Zufriedenen stabil bei 30 bis 40 Prozent – und das obwohl der Präsident stetig neue Eklats produziert. Mathias Brandt,

https://de.statista.com/infografik/11734/zufriedenheit-mit-us-praesident-donald-trump/