Tutorials: Das Interesse an »How to…« steigt

Wie backe ich einen Russischen Zupfkuchen, wie schließe ich eine Waschmaschine an oder wie gelingt der perfekte Nude-Look beim Schminken? Video-Anleitungen im Internet, sogenannte Tutorials, werden immer beliebter. Das zeigen neue Daten von Bitkom.

Nicht nur Medien, die Ratgeber für ihre Nutzer sein wollen, stellen sie ins Netz. Auch Unternehmen produzieren immer häufiger diese Videos, und Privatleute (Blogger zum Beispiel) teilen ihr handwerkliches Wissen oder ihre Kenntnis von Kitchen und anderen Life Hacks.

Unterhalten werden, Papa ist gerade nicht zugegen und Video-Content entwickelt sich zunehmend zum Muss für alle, die ernsthaft auf Social-Media-Kanälen präsent sein wollen – Treiber hinter dieser Entwicklung gibt es viele. Und so sagen 2017 bereits fast die Hälfte (45 Prozent) aller Internetnutzer ab 14 Jahren, dass sie sich bereits Online-Tutorials angesehen habe – 8 Prozentpunkte mehr als 2015. Dabei hat Bitkom in der Studie auch herausgefunden, dass es nicht nur Jüngere (bis 29 Jahre: 52 Prozent) sind, die bei Haushaltstipps in der Timeline zu scrollen aufhören – mit 46 Prozent sind die 30 bis 49-Jährigen fast genauso interessiert. Thorsten Wiese

https://de.statista.com/infografik/11175/beliebteste-tutorials/