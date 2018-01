Umweltverträglichkeit: OKI präsentiert einen Klassiker in neuem Gewand

Umweltfreundlich und kostengünstig: Die neue Version des 9-Nadeldruckers OKI ML280 mit dem Zusatz eco steht für äußerst geringen Energieverbrauch.

Leistungsstarken Seitendruckern und hochtechnisierten Multifunktions-Printern zum Trotz: Matrixdrucker sind in vielen Unternehmensbereichen unentbehrlich. So etwa beim Bedrucken von Endlospapier und Einzelblättern samt Durchschlägen im Einzelhandel, in der Fertigung sowie im Dienstleistungssektor. Nun hat OKI seine unermüdlichen Arbeitspferde mit einigen interessanten Neuigkeiten ausgestattet.

Die wichtigste Erweiterung erfuhr der OK ML280eco bezüglich seiner Umweltverträglichkeit: Die hier eingesetzte OKI SoC (System on Chip)-Technologie reduziert den Stromverbrauch auf den äußerst geringen Wert von 2,4 Watt im Energiesparmodus. Auch die laufenden Betriebskosten sowie der Energieverbrauch wurden auf ein Minimum begrenzt sowie CO 2 -Emissionen reduziert. Weiterhin haben die OKI-Entwickler wichtige Bauteile und Schnittstellen optimiert. So benötigt das Redesign der Hauptplatine beispielsweise weniger Teile und erhöht damit die Verlässlichkeit des Druckers.

Dank seines kompakten und flachen Designs eignet sich der ML280eco ideal in Point-of Sale-Anwendungen unter dem Ladentisch und für den Einsatz an Arbeitsplätzen mit geringer Stellfläche.

Matrixdrucker sind echte Arbeitspferde

Auch in Zeiten von Cloud Computing und Virtual Reality gibt es in vielen Bereichen keine Alternative zu den robusten und äußerst flexibel einzusetzenden Nadeldruckern. Etwa zum Drucken von Unterlagen mit bis zu vier Durchschlägen wie Rezepte in Arztpraxen, Passagierlisten an Flughäfen, im Logistikbereich und bei Speditionen, in Reisebüros, Banken, Möbelhäusern oder beim Ausdrucken von Auftragsbestätigungen leisten die OKI-Nadeldrucker seit Jahrzehnten unersetzliche Dienste. Sie bedrucken anstandslos sowohl Endlospapier als auch Einzelblätter in fast beliebig vielen Formaten. Ein weiterer Vorteil der Nadeldrucker: Sie kommen aufgrund ihrer robusten Bauweise auch mit wenig komfortablen Betriebsumgebungen zurecht: Staubiges Umfeld verkraften sie bis zu einem gewissen Maß genauso klaglos wie größere Temperaturschwankungen oder Erschütterungen. Ein paar Gründe mehr, weshalb auch in Zukunft mit Matrixdruckern zu rechnen ist.

